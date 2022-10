Kot kaže, je zanjo konec sezone, a čuti tudi olajšanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emma Raducanu in konec sezone

Emma Raducanu bo verjetno želela čim prej pozabiti letošnjo sezono, ko se je ubadala s prenekaterimi težavami. Senzacionalna zmagovalka lanskega OP ZDA se je morala soočati z medijski pozornostjo, prav tako so jo pogosto pestile poškodbe.

Na turnirju v Ostravi se je Britanka poslovila že v prvem krogu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Želijo ji čimprejšnje okrevanje

19-letna teniška igralka se je želela vrniti na turnir v Romuniji, ki ima zanj poseben pomen, saj od tam prihaja njen oče. Kot kaže, je sezona zanjo končana in lahko začne pogledovati proti prihodnji sezoni. Ta bo zanjo veliko olajšanje, saj bo, kot je dejala, prihodnjo sezono začela od začetka in se postopoma začela dvigovati po lestvici.

"Zaradi poškodbe Emma Raducanu ne bo z nami na turnirju Transilvanija Open," so zapisali organizatorji turnirja. "Vemo, da je veliko navijačev želelo na igrišču videti igralko romunskega porekla. A tenis je nepredvidljiv in v takšnih situacijah je edina rešitev okrevanje. Emmi želimo hitro okrevanje in čimprejšnjo vrnitev na igrišča."

Po OP ZDA močno padla na lestvici WTA

Pri Emmi smo letos v igri videli precej nihanj. Na letošnjem OP ZDA je izpadla že v prvem krogu in s tem izgubila kar nekaj mest na svetovni lestvici. Trenutno 67. igralka sveta se je na turnirju v Seulu prebila do polfinala, tam pa je morala v polfinalu predati dvoboj. Potem poskusila še na turnirju v Ostravi, kjer se je poslovila v prvem krogu.

Mlado zvezdnico smo lahko letos spremljali tudi na turnirju v Portorožu. Tudi tam je doživela razočaranje, potem ko se je poslovila že v drugem krogu turnirja. V letošnji sezoni ima razmerje 17 zmag in 19 porazov. Emma Raducanu je letos igrala tudi na turnirju v Portorožu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bo igrala Billie Jean King pokal?

Zdaj je jasno, da se je umaknila s turnirja Guadalajara Open, ki se začne 17. oktobra. Ta turnir pa je predviden tudi kot zadnji turnir serije WTA. Ni pa še jasno, ali bo igrala Billie Jean King pokal, ki se začne 8. novembra.