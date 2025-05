Mlada Rusinja se ne obremenjuje preveč

Kljub svojim rosnim letom je Mira Andrejeva na turneji že nekaj let in sodi med najboljše igralke sveta. Šesta igralka sveta pri svojem tenisu ne komplicira preveč, želi le igrati svoj najboljši tenis. "Iskreno, ne čutim razlike, ali je vroče ali mrzlo, ali žoga leti drugače. Samo igram svojo igro in delam vedno isto," je povedala mlada Rusinja.

In ta filozofija jo je lani pripeljala do polfinala v Parizu, letos pa je zmagala na turnirjih v Dubaju in Indian Wellsu. Njena naslednja nasprotnica bo Američanka Ashlyn Krueger, ki je dobila njun edini medsebojni obračun. Andrejeva se s tem ne obremenjuje, igrala bo svoj tenis in videla bo, kam jo bo to pripeljalo.

Druga nosilka turnirja Coco Gauff, ki je v Parizu leta 2022 igrala že v velikem finalu, bo v drugem krogu igrala proti Čehinji Terez Valentov.

OP Francije, WTA, 2. krog:



Ann Li (USA) – Jessica Pegula (USA/3)

Madison Keys (USA/7) – Katie Boulter (GBR)

Tereza Valentova (CZE) – Coco Gauff (USA/2)

Daria Kasatkina (AUS/17) – Leolia Jeanjean (FRA)

Mirra Andreeva (-/6) – Ashlyn Krueger (USA)

Elena-Gabriela Ruse (ROU) – Paula Badosa (ESP/10)



