Medvedjev ekspresno izpadel v Rotterdamu, od njega je bil boljši Srb

Ruski teniški igralec Danil Medvedjev, finalist prvega letošnjega turnirja za grand slam odprtega prvenstva Avstralije, je hitro končal nastop na turnirju v Rotterdamu, kjer je bil prvi nosilec. V prvem krogu je bil zanj spet usoden srbski igralec, tokrat ne Novak Đoković, ki ga je premagal v Melbournu, ampak 27. igralec sveta Dušan Lajović. Srb je prvega nosilca premagal s 7:6 (4) in 6:4.

To pa ni edino presenečenje nizozemskega turnirja, saj je izpadel tudi tretji nosilec Nemec Aleksander Zverev, sedmega igralca sveta je s 7:5 in 6:3 izločil 43. igralec sveta, Kazahstanec Aleksander Bublik.

Klepačeva v polfinalu Dohe

Doha, 3. marca – slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je na turnirju WTA v Dohi z nagradnim skladom 565.530 dolarjev v konkurenci dvojic uvrstila v polfinale. Skupaj z Indijko Sanio Mirza je v četrtfinalu s 6:2 in 6:0 premagala četrti nosilki, Rusinjo Ano Blinkovo in Kanadčanko Gabrielo Dabrowski.

V polfinalu bosta Klepačeva in Mirza igrali proti boljšima iz dvoboja med drugima nosilkama, Američanko Nicole Melichar in Nizozemko Demi Schuurs ter Američankama Bethanie Mattek-Sands in Jessico Pegula.