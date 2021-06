Medvedev proti Cicipasu in teniška poslastica

Daniil Medvedev in Stefanos Cicipas sta do zdaj odigrala že sedem medsebojnih dvobojev. Veliko boljšo statistiko ima Rus (6:1). Zanju pa bo to šele drugi obračun na pesku. Oba igralca sta do zdaj prikazala dokaj prepričljivo igro, saj sta do tega četrtfinala oddala le en niz.

V popoldanskem terminu bo igral Aleksander Zverev, šesti nosilec turnirja, njegov nasprotnik pa bo 22-letni Španec Alejandro Davidovic Fokina. Do zdaj sta med seboj igrala dvakrat in oba obračuna je dobil Nemec.