"Življenje gre naprej," se je odzval nekdanji fizioterapevt Jannika Sinnerja Giacomo Naldi. Ta je bil namreč "krivec", da je bil Sinner zaradi dopinga za nekaj časa suspendiran iz svetovnega tenisa.

Spomnimo, da je bil Sinner pozitiven na dopinškem testu marca lani. Južnotirolec je pojasnil, da je prepovedano zdravilo klostebol v njegovo telo prišlo z rok člana njegovega strokovnega štaba (Giacoma Naldija, op. p.), ko ga je ta masiral. Odgovorna teniška agencija Itia ni opazila namerne napake ali malomarnosti in se odločila, da igralca ne bo kaznovala. Nato pa je Svetovna protidopinška agencija Wada proti temu ukrepala in se s Sinnerjem dogovorila za trimesečno prepoved igranja.

Kar nekaj sprememb v ekipi

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je v zadnjih 13 mesecih v svoji ekipi naredil kar nekaj sprememb. Sprva sta v njegovo ekipo prišla kondicijski trener Marco Panichi in fizioterapevt Ulises Badio, ki sta pred tem sodelovala tudi z Novakom Đokovićem. Kmalu za tem se je obema zahvalil in julija znova poklical Umberta Ferraro, atletskega trenerja, ki je bil odpuščen po aferi Clostebol.

Kako ga je sprejela okolica?

Nedavno je v ekipo vključil še fizioterapevta Alejandra Resnicoffa, medtem ko Giacomo Naldi za razliko od Umberta Ferrara ni dobil vnovičnega vpoklica. Naldi je po veliki dopinški aferi zdaj prvič spregovoril za Gazzetta dello Sport in razkril, da do Sinnerja nima nobenih zamer.

"Nikoli nisem želel komentirati, kaj se je zgodilo z ekipo Sinnerja, in tega tudi ne nameravam početi. Čeprav je bila to zame tako osebno kot profesionalno boleča izkušnja," je v uvodu povedal Naldi, ki se je spet vrnil na turnejo in lahko spet začuti največje teniške turnirje. Dobro ga je sprejela tudi okolica.

"Vsi so me lepo sprejeli, igralci trenerji in kondicijski trenerji. Nisem se počutil, kot da bi me kdo postrani gledal. Bilo je, kot da sem le nadaljeval tam, kjer sem končal. Čas gre naprej in ljudje gredo vsak po svoji poti. Kako so se stvari odvile, danes vedo vsi, kdor pa ne ve, si lahko prebere sodbo."

Jannik Sinner trenutno uspešno nadaljuje svojo športno kariero. Foto: Guliverimage

Življenje gre naprej

Naldi je v pogovoru razkril, da sta imela s Sinerjem tudi med postopkom dober odnos in da se nikoli ni želel izpostavljati javnosti.

"To so pravzaprav moje prve uradne izjave, odkar se je vse zgodilo. Včasih so bile moje besede iztrgane iz konteksta. To pa je bila posledica sovražnih komentarjev na družbenih mrežjih. Za razliko od nekaterih o dogodku nikoli nisem javno govoril in mislim, da to cenijo. Najino srečanje je bilo prijetno, pogovarjala sva se in si zaupala tudi osebne stvari. Ne glede na vse imava človeški odnos, kljub temu primeru. Šlo je zgolj za nesrečen splet naključij in tega se oba zavedava. Kar se je zgodilo, se ne da spremeniti, treba je obrniti novo stran. Življenje gre naprej," je še povedal Naldi, ki zdaj sodeluje z italijanskim teniškim igralcem Francescom Passaro.

