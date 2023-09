Poleg Artnaka je Žemlja v izbrano vrsto poklical še Blaža Rolo, Sebastiana Dominka (1338. ATP) in Matica Križnika (57. mladinec).

Tekmece si je Žemlja, nekdaj 43. igralec sveta (2013), v Mariboru na dveh pripravljalnih turnirjih serije WTT že ogledal, v Ljubljani pa ga malce skrbi kakovost igrišč. Davisov pokal je zanj že nekaj rutinskega, je povedal v pogovoru za STA po novinarski konferenci obeh reprezentanc.

Verjame, da bodo igrišča do petka nared

"Marsikatere taktične zamisli so že v glavi in v tej smeri delamo na vseh treningih. Že vrsto let sodelujemo na Davisovem pokalu, sam sem bil del njih tako v igralski kot trenerski vlogi, zato je vse skupaj rutinsko. So določeni problemi z igrišči, kakovost teh še šepa, a verjamem, da bo do petka vse na pravi ravni in da tekme ne bodo odvisne od terenskih napak," razmišlja 36-letni Žemlja.

Kot selektor Luksemburžanov mu nasproti stoji Gilles Müller, najbolj znan kot zmagovalec dveh turnirjev serije ATP in igralec, ki je v Wimbledonu dvakrat premagal Španca Rafaela Nadala. Tudi zdaj 40-letni nekdanji igralec meni, da skrivnosti v Davisovem pokalu ni.

"Ni skrivnosti. Vemo, kako smo igrali zadnja leta, zato sprememb ne bo, a kot je dejal Grega, se bom zvečer pogovoril z igralci, zagotovo pa tega, kdo bo igral, medijem pred žrebom ne bom izdal. Čaka nas dolg konec tedna, dva dneva z veliko tekmami, zato potrebujemo vse igralce. To vedo in so na to pripravljeni," je dodal 40-letni Luksemburžan.

Bor Artnak Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bor Artnak: Davisov pokal je zame nekaj posebnega

Pričakovati je, da bosta priložnost v petek dobila Blaž Rola (457.) in Artnak. Prvi je po aprilski vrnitvi po poškodbi na nekaj turnirjih serije challenger prikazal zavidljivo raven tenisa, v Umagu pa med dvojicami osvojil sploh prvi turnir serije ATP. Ptujčana na novinarski konferenci ni bilo, Artnak pa je na njej med drugim razpredal o napredku in željah za prihodnost.

"Napredek je zagotovo viden. Že od 13. leta delam sistematično, dobro treniram in to se pozna. Bil sem deseti mladinec, kar ni uspelo veliko Slovencem. Potencial je, z Grego delava dobro. Še naprej se bom posvečal svoji igri, veliko tudi fizični pripravljenosti. Moram igrati svojo igro, potem pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo," je dejal 19-letnik, ki na lestvici ATP zaseda 616. mesto.

"Davisov pokal je zame nekaj posebnega. Najboljši del leta, vzdušje mi je všeč, tradicija je vrhunska. Vedno sem sanjal, da bom igral za reprezentanco. Zdaj imam to čast že petič. V petek bomo dali vse od sebe. Luksemburžani imajo dobre igralce, ki študirajo na univerzah v ZDA. Pripravljeni bomo vsi, gremo pa na zmago, ni druge," je dodal letošnji zmagovalec turnirja WTT 15 v Novem Sadu.

Do zdaj so igrali en medsebojni dvoboj

V luksemburški reprezentanci presenečenj ni, del nje so Alex Knaff (486.), Chris Rodesch (609.), Raphael Calzi (1665.) in Gilles Kremer, ki nima uvrstitve na lestvici ATP. Slovenija in Luksemburg sta za zdaj igrala enkrat, leta 2002 so bili uspešnejši Luksemburžani s 3:2.

Slovenci so v Davisovem pokalu nazadnje igrali februarja letos, ko so v kvalifikacijah za nastop v 1. svetovni skupini v Turčiji izgubili proti domači reprezentanci z 0:4. Luksemburg je sicer na lestvici 17 mest za slovensko izbrano vrsto, ki zaseda 48. mesto, a je februarja v kvalifikacijah za 2. svetovno skupino na domačem igrišču ugnal Južno Afriko s 4:1.

