Marko Milić si ni nikoli predstavljal, da bo tako naporno

Minila so tri leta, kar je Marko Milić sklenil svojo igralsko pot, vendar je danes še vedno močno vpet v šport. Večinoma je danes v vlogi očeta in navijača svojih hčerk (Tara Katarina in Ela Nala), ki trenirata tenis. Ela Nala trenutno velja za eno najbolj perspektivnih teniških igralk in kot sam pravi, je veliko težje biti navijač kot vrhunski športnik

Kot navijač je veliko bolj nervozen

"Skozi šport se sam toliko razigraš, da ne čutiš nobene nervoze. Ko vse skupaj spremljaš kot navijač, je težje, vendar ne toliko zaradi samega rezultata, ampak bolj zato, ker želiš, da bi bila ona zadovoljna in da bi od sebe dajala svoj maksimum," je uvodoma povedal Marko. Priznal je, da si ni predstavljal, da bo vse skupaj tako zahtevno, saj večino dela pade na pleča staršev.

Marko Milić je danes velik navijač. Foto: Sportida

"To so praktično malo manj kot družinski projekti. Dan začnemo že ob petih zjutraj, tri ali štiri mesece smo na potovanjih in vse moramo sami organizirati - hotele, treninge, trenerja, turnirje … To je zelo velik zalogaj. Ne samo finančni, ampak tudi časovni. K sreči je pri nas nekaj podjetij, ki pomagajo pri naši zgodbi. Ponavadi podjetja investirajo v šampione, mi smo imeli srečo. V kateremkoli športu je treba pomagati igralcem, ko to najbolj potrebujejo. To je v letih, ko se še razvijajo, ne takrat, ko so že vrhunski športniki."

Marko Milić včasih tudi sam prime za lopar. Foto: Sportida

Čeprav ima Milić ogromno izkušenj iz svoje košarkarske kariere, se vseeno včasih obrnejo po pomoč k starejšim teniškim igralcem, ki jim vselej z veseljem pomagajo. Za mlade perspektivne igralke in igralce se namreč začnejo zanimati tuje agencije. Milić poudarja, da je treba biti pri izberi previden.

"Treba je vedeti, katere agencije se ukvarjajo z razvojem in katere želijo le svoje odstotke. Predvsem potrebuješ agencije, ki te pravilno usmerjajo in ti odpirajo vrata. Eva Nala je sicer podpisala pogodbo z Nikejem. S to pogodbo si finančno nismo nič opomogli, ampak Nike odpira določena vrata in na račun tega lahko dobimo povabila na turnirje."

Trenutno sodelujejo s srbskim trenerjem

Ela Nala trenutno sodeluje s srbskim trenerjem, ki živi v Sloveniji. To ne pomeni, da pri nas ni dovolj kakovostnih trenerjev. Po besedah našega sogovornika ti raje delujejo v klubih, kjer imajo zagotovljene prihodke.

"Veliko je tudi teniških igralcev, ki so končali svoje športne kariere in imajo danes družine … Če želiš biti dober trener v kateremkoli športu, moraš biti na voljo 24 ur na dan in biti šest ali sedem mesecev od doma. Tukaj potem nastane težava. Trenerji pri nas so kakovostni, vendar se ukvarjajo z večjimi skupinami v klubih, kar je po svoje tudi v redu. Praktično je zelo malo tistih, ki bi svojo trenersko kariero posvetil le enemu igralcu. Mi imamo trenerja iz Beograda, ki živi v Ljubljani, sicer pa dobro sodelujemo z vsemi klubi," je še povedal 40-letni Milić.

Ela Nala Milić v družbi Aljaža Bedeneta Foto: Sportal

Ela najbolj občuduje Novaka Đokovića

Za zelo simpatično sogovornico se je izkazala tudi Ela Nala. Njeni dnevi so precej naporni, saj eno uro treninga opravi pred poukom, takoj po šoli pa jo čaka še en trening. Med drugim je povedala, da med igralci najbolj občuduje Novaka Đokovića. Če bi lahko izbirala forhend, bi imela takega kot Federer, pri bekendu pa bi obdržala svojega. Veliko je že igrala v tujini, med drugim v ZDA.

"Ko sem bila tam, sem videla, koliko trenirajo igralke. Nekatere trenirajo tudi po šest ur, ampak mislim, da ni treba pretiravati. Sama treniram približno tri ure na dan in mi je čisto v redu. Moj cilj je, da bi bila prva igralka na WTA-lestvici," je svoje ambicije razkrila Ela Nala Milić.