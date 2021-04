Letošnji Davisov pokal po potekal v teh mestih

Iz zveze ITF so sporočili, da bodo Madrid, Innsbruck in Torino vsak gostili po dve od šestih skupin, zadnji dve mesti bosta imeli še vsako po en četrtfinale.

Dva četrtfinalna dvoboja, oba polfinala in finale pa bo gostila španska prestolnica.

Skupina A (Španija, Rusija, Ekvador) in B (Kanada, Kazahstan, Švedska) bosta igrali v Madridu, v Torinu bodo nastopile reprezentance skupin D (Hrvaška, Avstralija in Madžarska) ter E (ZDA, Italija in Kolumbija), v Innsbrucku pa skupini F (Avstrija, Nemčija in Srbija) ter C (Francija, Velika Britanija in Češka).

Tekmovanje bo potekalo od 25. novembra do 5. decembra.

Lani Davisovega pokala ni bilo, saj ga je "odnesla" koronska pandemija.