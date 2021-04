Slovenski finale v Splitu pripadel Roli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blaž Rola je v finalu challengerja v Splitu ugnal rojaka in soimenjaka Blaža Kavčiča. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ptujčan Blaž Rola je zmagovalec teniškega turnirja serije challenger v Splitu. V finalu je po dveh urah in 16 minutah igre premagal Ljubljančana Blaža Kavčiča z 2:6, 6:3 in 6:2.

Tridesetletni Rola, sicer šesti nosilec turnirja z nagradnim skladom 42.000 evrov, je tako osvojil peti turnir challenger v karieri, prvega po mehiškem Leonu 2019, ter izboljšal izkupiček v finalih challengerjev na 5-8.

Štiri leta starejši Kavčič, ki je turnir začel v kvalifikacijah, ostaja pri 18 naslovih na turnirjih drugega kakovostnega ranga v tenisu (18-13). Nazadnje je slavil v Šanghaju 2018.

Prva zmaga v četrtem poskusu

To je bil četrti medsebojni obračun slovenskih Blažev, ki si delita tudi trenerja Blaža Trupeja, in prva zmaga za 193 centimetrov visokega Ptujčana. Rola in Kavčič sta pred 14 dnevi osvojila podobni turnir v Zadru v konkurenci dvojic.

Hkrati je bil to šele drugi finale med dvema slovenskima igralcema v zgodovini. Prvega sta odigrala Aljaž Bedene in Grega Žemlja leta 2012 na Kitajskem, zmage pa se je veselil Žemlja.

Tako Rola kot Kavčič bosta opazno izboljšala uvrstitvi na lestvici ATP. Zmagovalec bo z 80 točkami in dobrimi 6000 evri napredoval pod 150. mesto na svetu, poraženec pa bo pridobil skoraj 50 mest in se v ponedeljek zavihtel okoli 215. mesta.

