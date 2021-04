Šele 19-letna Kolumbijka naši igralki preprečila uspeh kariere #video

Tamara Zidanšek, slovenska teniška igralka, je na turnirju serije WTA v Bogoti izgubila v finalu, potem ko je je po treh nizih premagala domačinka Maria Camila Osorio Serrano (5:7, 6:3, 6:4). Za našo igralko je bil to drugi poraz v finalu turnirja serije WTA med posameznicami in še vedno ostaja brez tako želene zmage na tovrstnih turnirjih.

Bil je napet dvoboj in dvoboj mnogih priložnosti. Kanček več jih je na koncu izkoristila Maria Camila Osorio Serran, mlada kolumbijska igralka. Ta namreč velja za veliko upanje tamkajšnjega tenisa. Pri 19 letih je prišla do prve svoje lovorike, s tem pa si je prislužila 280 novih točk na lestvici WTA ter zaslužila 30 tisoč dolarjev (25 tisoč evrov).

Foto: Guliverimage

Tamara Zidanšek je imela v prvi igri na svoj servis nekaj malega težav, a vseeno izenačila na 1:1. V tretji igri uvodnega niza je naša igralka na servis nasprotnice povedla že z 0:40 in si ustvarila tri žogice za "break". Tamara te priložnosti ni izkoristila in Osorio Serrano je zasluženo povedla z 2:1. Če svoje priložnosti Zidanškova ni izkoristila, jo je v četrti igri izkoristila Kolumbijka. Pravzaprav ji je Tamara z dvojno napako podarila igro na svoj servis in Osorio Serrano je povedla s 3:1.

Zelo napeta je bila osma igra, ko je imela nasprotnica naše igralke znova dve žogici za odvzem servisa. Tamara se je uspela prebiti skozi težave in izenačiti na 4:4. Nato je v deveti igri prišlo do preobrata. Konjičanki je uspelo odvzeti servis, povedla s 5:4 ter v naslednji igri servirala za prvi niz. Tamara ni izkoristila priložnosti, pravzaprav je brez dobljene točke izgubila igro na svoj servis (5:5). Po enajsti igri je Zidanškova še enkrat nasprotnici vzela servis in v 12. igri znova servirala za zmago v prvem nizu. Tokrat ji je uspelo in po 55 minutah vendarle dobila prvi niz.

Maria Camila Osorio Serrano je dobila drugi niz s 6:3. Foto: Guliverimage

Drugi niz poln preobratov, ki ga je dobila Kolumbijka

Na začetku drugega niza sta obe igralki dobili uvodni igri na svoj servis, tako da je bil rezultat 1:1. Tamara je imel v prvi igri nekaj lepih priložnosti, da bi nasprotnici vzela servis, a se ni izšlo. Se ji je pa zato izšlo v tretji igri, ko je Tamara Osorio Serrano vzela servis in na ta račun povedla z 2:1.

V četrti igri je Tamara padla v "črno luknjo". Vodila je že s 40:0, nato pa izgubila kar pet točk zapored in izgubila igro na svoj servis (2:2). Peta igri smo lahko videli igro živcev, ki se je končala v korist trenutno naše 93. igralke sveta. Ta je v peti igri izkoristila šele peto žogico za odvzem servisa in povedla 3:2. V šesti igri je Kolumbijka spet udarila nazaj in izenačila na 3:3. V osmi igri drugega niza je domačinka povedla s 5:3. V deveti igri je samo še potrdila svojo prednost in izenačila na 1:1 v nizih. Niz je trajal 47 minut.

V tretjem nizu več zbranosti pokazala mlada Kolumbijka

Uvodna igra tretjega niza je bila še enkrat več zelo napeta in se ni končala po željah naše igralke. Osorio Serrano je v tej izkoristila šele peto žogico za odvzem servisa in že takoj povedla z 1:0. V naslednji igri je z nekaj težavami Kolumbijka potrdila "break" in povedla z 2:0. Tamara se je v tretjem nizu na rezultatski semafor prvič zapisala v tretji igri, ko je znižala zaostanek na 1:2.

V četrti igri se je Tamara Zidanšek vrnila v igro, ko ji je uspel "break" in izenačila na 2:2. A v naslednji igri, ko je servirala slovenska igralka, si je Osorio Serrano spet priborla prednost (3:2). V naslednji igri je gladko potrdila "break" in povedla s 4:2. V osmi igri je bila Zidanškova znova blizu odvzema servisa in izenačenju. V ključnih trenutkih je grešila, tako da je domača igralka povedla s 5:3. V deseti, odločilni igri, je imela Zidanškova že vodstvo 0:40, ga vseeno zapravila, Maria Camila Osorio Serrano pa se je po dveh urah in 50 minutah veselila prve turnirske zmage.

HISTORIA PURA



María Camila Osorio es la CAMPEONA de la Copa Colsanitas 2021 tras vencer a Tamara Zidansek (93º) por (5-7, 6-3 y 6-4).



A sus 19 años y 3 meses, se convierte en la colombiana más joven en ganar un título WTA.



Desde el lunes será 135º del mundo. pic.twitter.com/u9K36iEVX6 — Andres Vargas Peraza (@andresvarperaza) April 11, 2021

Foto: Reuters

Njen kolumbijski uspeh se že pozna na lestvici WTA, potem ko se je z uvrstitvijo v finale na virtualni lestvici prebila na 80. mesto.

Za Tamaro, ki se je pred kratkim razšla z dolgoletnim trenerjem, je bil to drugi finale na tej ravni turnirjev. Leta 2019 je v nemškem Nürnbergu v prvem finalu morala priznati premoč Kazahstanki Juliji Putincevi, ki je bila takrat boljša s 4:6, 6:4, 6:2. Žal se ji ni izšlo tudi tokrat.

Do posamične zmage do zdaj le dve slovenski igralki

Do zdaj se z lovoriko na ženskih turnirjih serije WTA med posameznicami lahko pohvalita dve slovenski igralki. Največ turnirjev je osvojila Katarina Srebotnik. Velenjčanka je zmagala štirikrat. Polona Hercog je do zdaj zmagala na treh turnirjih serije WTA. Mariborčanka je nazadnje slavila leta 2019 v švicarskem Luganu.