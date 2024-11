Sinner zanesljivo vodi, Zverev ostaja pred Alcarazom

Triindvajsetletni Sinner bo postal 19. različni igralec, ki je od uvedbe računalniške lestvice leta 1973, sezono sklenil na prvem mestu.

Največkrat je to uspelo Srbu Novaku Đokoviću, in sicer osemkrat. Šestkrat je bil po koncu sezone najboljši Američan Pete Sampras, po petkrat pa je to uspelo še Špancu Rafaelu Nadalu, Švicarju Rogerju Federerju in Američanu Jimmyju Connorsu.

Sinner se je na prvo mesto povzpel 10. junija letos, trenutno pa ima tudi po odvzetih točkah z lanskega zaključnega turnirja 3015 točk naskoka pred prvim zasledovalcem Nemcem Alexandrom Zverevom. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki zaostaja še 505 točk več.

Med deseterico je prišlo do nekaj sprememb, Srb Novak Đoković je zdrsnil na šesto mesto, tudi po koncu turnirja v Torinu, kjer Beograjčan zaradi poškodbe kolena ne igra, pa bo ostal med najboljšo deseterico.

Od Slovencev je Artnak izgubil sedem mest in je zdaj 396. igralec sveta. Med 1000 najboljšimi so še trije, Blaž Rola je 780., Filip Jeff Planinšek 813. in Jan Kupčič pa 970.