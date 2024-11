Sinner v skupini proti Medvedjevu, Alcaraz proti Zverevu

V italijanskem Torinu so danes izžrebali skupine na zaključnem teniškem turnirju, ki se bo začel v nedeljo. Med posamezniki bo prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner v skupini Ilie Nastase izzval Rusa Danila Medvedjeva. V drugi skupini John Newcombe sta pristala drugi in tretji nosilec Nemec Alexander Zverev ter Španec Carlos Alcaraz.

Ob Sinnerju, ki bo leto 2024 končal na prvem mestu lestvice ATP, in Medvedjevu bosta v skupinskem delu igrala še Američan Taylor Fritz in Avstralec Alex De Minaur. Ob Zverevu in Alcarazu pa bosta igrala v drugi skupini še Norvežan Casper Ruud in Rus Andrej Rubljov.

Na turnirju bi moral po letošnjih izidih nastopiti tudi Srb Novak Đoković, a je sedemkratni zmagovalec zaključnega turnirja zaradi poškodbe kolena odpovedal sodelovanje v Torinu.

Med nekdanjimi zmagovalci sta na turnirju prisotna Zverev in Medvedjev. Nemec je bil najboljši v letih 2018 in 2021, Rus pa v koronskem letu 2020. Prvi krog med posamezniki in v igri dvojic bo na sporedu v nedeljo in ponedeljek.

Prva nosilca v Torinu med pari sta Salvadorec Marcelo Arevalo in Hrvat Mate Pavić, druga pa Španec Marcel Granollers in Argentinec Horacio Zeballos.