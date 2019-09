Lahko Hrvatica naredi še korak naprej?

V ženskem delu OP ZDA sta ostala še dva četrtfinalna dvoboja. Kot prvi bosta igrali Belinda Bencic in Donna Vekić, drugi par sta Bianca Andreescu in Elise Mertens.

Za Hrvatico Donno Vekić je to prvi četrtfinale na OP ZDA v karieri. Tokrat ji bo nasproti stala leto dni mlajša Belinda Bencic. Igralki sta do zdaj igrali tri dvoboje in bolje kaže Švicarki, ki je dobila dva dvoboja. Nazadnje sta igrali letos na OP Francije, tam je bila po dveh nizih boljša Vekićeva.

Bianca Andreescu in Elise Mertens bosta igrali svoj prvi medsebojni dvoboj. Za mlado, šele 19-letno Kanadčanko Bianco Andreescu je to šele prvi nastop v glavnem delu OP ZDA in ima vse možnosti, da se uvrsti v polfinale turnirja. Elise Mertens se je v New Yorku do zdaj najvišje povzpela do osmine finala.