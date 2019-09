Francoz opozarja: Nikoli ne veste, kako in kaj lahko naredim na igrišču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bosta na OP ZDA na sporedu preostala dva četrtfinalna obračuna. Kot prva bosta igrala Gael Monfils in Matteo Berrettini, nato pa še Rafael Nadal in Diego Schwartzman.

Diego Schwartzman je po zmagi v četrtfinalu mislil, da bo njegov nasprotnik Matteo Berrettini, a se je Argentinec močno motil, saj ga v četrtfinalu čaka Rafael Nadal, drugi igralec sveta. Diego Schwartzman se zaveda, da ga čaka velik dan.

"Za seboj imam veliko dobrih iger in nekaj zelo dobrih dvobojev proti njemu. Proti njemu sem imel veliko priložnosti, vendar jih nisem mogel izkoristiti. Nikoli ne veš, kdaj te čaka naslednja priložnost," je pred dvobojem povedal Schwartzman. Igralca sta se do zdaj sedemkrat srečala, vse dvoboje pa je dobil Nadal.

V drugem četrtfinalnem dvoboju se bosta pomerila Gael Monfils in Matteo Berrettini. Za njiju je to prvo medsebojno srečanje, tako da so vse karte odprte. Monfils je velik ljubljenec tamkajšnjega občinstva.

"Mislim, da me imajo ljudje radi, ker igram s srcem. Borim se in z mano je zmeraj nekaj posebnega. Nikoli ne veste, kako in kaj lahko naredim na igrišču," je povedal Monfils.