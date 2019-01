Koliko moči je še ostalo Novaku Đokoviću?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na OP Avstralije bosta v sredo na sporedu preostala dva četrtfinalna dvoboja. Najprej se bosta udarila Milos Raonic in Lucas Pouille, nato pa še Novak Đoković in Kei Nišikori.

Milos Raonic je v osmini finala presenetljivo lahko odpravil Aleksandra Zvereva, ki je v dvoboju povsem izgubil živce. Tokrat ga na drugi strani mreže čaka Lucas Pouille. Francoz je imel kar nekaj sreče pri žrebu. Edini resen nasprotnik je bil Borna Ćorić, ki ga je premagal po štirih nizih. Igralca sta do zdaj odigrala tri dvoboje, vse tri pa je dobil Raonic.

Drugi in zadnji četrtfinalni par sta Novak Đoković in Kei Nišikori. Oba imata za seboj težke dvoboje. Japonec je dvakrat igral pet nizov, za Đokovića pa je bilo zelo naporno v osmini finala, ko je igral proti Rusu Daniilu Medvedevu. Đoković je bil po tem dvoboju videti precej izmučen, tako da bo zanimivo videti, koliko moči mu je še ostalo. Japonec in Srb se zelo dobra poznata, saj sta odigrala že 17 medsebojnih dvobojev, kar 15 se jih je končalo v prid Beograjčana.