Koliko moči je še ostalo Federerju?

Sedmi dan OP Avstralije bodo na sporedu prvi dvoboji osmine finala. Na delu bosta tudi Novak Đoković in Roger Federer.

Novak Đokovič je bil v uvodnih treh krogih zelo zanesljiv, saj razen v uvodnem krogu, ni oddal niti niza. Lanski zmagovalec OP Avstralije bo v drugem krogu igral proti Argentincu Diegu Schwartzmanu, trenutno 14. igralcu sveta. Igralca sta do zdaj igrala tri dvoboje, vse tri pa je dobil srbski zvezdnik, ki bo tudi tokrat velik favorit.

Roger Federer je imel v tretjem krogu precej težko delo, saj je potreboval pet nizov in štiri ure, da je premagal Johna Millmana. V osmini finala ga čaka Madžar Marton Fucsovics, s katerim Baselčan ne bi smel prevelikih težav. Do zdaj sta odigrala dva medsebojna dvoboja in oba je dobil Federer.