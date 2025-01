Koliko časa še? Že oče ga prepričuje, naj se umakne.

Novak Đoković se je moral v polfinalu moral zaradi poškodbe stegenske mišice predati in po nekaterih navedbah bo moral počivati do dva meseca. Jasno je, da 37-letni Đoković ni več med najmlajšimi in da ga vse pogosteje pestijo poškodbe. Zato se včasih pojavljajo ugibanja, koliko časa bo še vztrajal na najvišji ravni.

Novak Đoković je tudi sam priznal, da razmišlja o športni upokojitvi. Ampak bolj o tem, kako bo videti, kot pa kdaj se bo zgodila. "Kako bi rad končal? Mislim, da se bom odločil, ko bom bolj pogostokrat izgubljal in ko bom začutil, da nisem več konkurenčen za osvojitev največjih lovorik," so v srbskih medijih povzeli besede Đokovića, ki je dal intervju za februarsko izdajo GQ.

"Prvi, ki je s tem začel, je moj oče." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V njem je razkril, da ga tudi oče Srđan nagovarja, da naj se umakne. "Imam občutek, da me ljudje že nekaj časa odpisujejo v tenisu. Prvi, ki je to začel, je moj oče, čeprav ne vem, koliko mu bo všeč, da to govorim. Že nekaj časa me prepričuje, naj se umaknem, ampak ne vztraja. Razume in spoštuje moje odločitve, vendar me večkrat sprašuje, kaj še želim doseči. Zaveda se, kakšna sta stres in napetost, ki vplivata na mojo glavo in telo ter vse okoli mene. Zato mi je rekel, naj začnem razmišljati o koncu svoje kariere."

Foto: Reuters

Ne vidi razloga, zakaj bi se umaknil

Zaveda se, da mora, če še vedno želi biti v vrhu, zmanjšati število turnirjev in se osredotočati le na največje. Torej načrtuje, da bo igral le na turnirjih za grand slam in nekaj turnirjih, ki bi bili bolj priprava za turnirje velike četverice. Predvsem ima v mislih turnirje na pesku.

"Po osvojitvi olimpijskega zlata so mi mnogi rekli, da je pravi trenutek, da se umaknem, ko sem še na vrhu. Razumem takšen način razmišljanja, ampak če se še vedno čutim sposobnega, da premagam najboljše na svetu, ne vidim razloga, zakaj bi nehal," pove Đoković, ki je že od leta 2003 profesionalni igralec in ima še danes kar nekaj ciljev.

