Ne moremo spregledati, da se teniškemu igralcu Novaku Đokoviću na OP Avstralije "dogaja" vsak dan in da mora Srb veliko energije trošiti za nepomembne stvari. Sprva je o njem povsem napačno poročala športna televizija, v četrtek pa so se nanj spravili še pijani navijači. Eden najboljših igralcev je spregovoril o teh dveh zapletih.

"Ampak ko te nekdo nalašč provocira …"

Novak Đoković je imel v drugem krogu turnirja, ko je igral proti Francozu Enzu Couacaudu, kar nekaj preglavic s štirimi navijači. Beograjčana so namreč od prve točke, tako je tudi sam dejal sodniku, provocirali pijani navijači. Po nekaj časa je imel vsega dovolj in sodnika vprašal, ali namerava kaj narediti glede tega. Pozneje je Nole le dosegel svoje, saj so vse štiri navijače pospremili s tribun.

Na koncu je Nole dosegel svoje ... Foto: Reuters

"Moral sem se odzvati, ker so šli čez vse meje. Dve uri gledam sodnika in on gleda mene. Ta pogled je bil znak, naj nekaj ukrene. Ampak ne, on se ni odzval. Potem, ko so jih poslali ven, sem bil spet jaz najslabši. Zdaj se postavlja vprašanje, zakaj se to dopušča. Zaradi česa, za koga? Ko so odšli, sem se sodniku zahvalil za to, kar je naredil, ampak to bi moral storiti že prej. To je bistvo vsega. To se zgodi in nimam težav, če navijajo proti meni, ampak ko te nekdo nalašč provocira …" je bil precej nejevoljen po dvoboju drugega kroga 35-letni teniški igralec.

Novak Đoković v pogovoru s sodnikom. Foto: Reuters

Dan pred tem je svoje povedal športni televiziji

Že v četrtek smo pisali o tem, da se je Novak Đoković oglasil na družbenih omrežjih in športno televizijo prosil, naj se prepričajo, preden o njem kaj objavijo. Ti so namreč na družbenih omrežjih objavili, da Srb ni poslušal glavne sodnice dvoboja in da je kar na lastno pest odšel na stranišče. Na koncu se je izkazalo, da je bila zgodba povsem drugačna.

"Bilo je nekorektno. Videli ste, kaj se je zgodilo z Eurosportom. Bil sem v položaju, ko sem se moral odzvati. Drugič v šestih mesecih imam težavo z Eurosportom. Rekel sem jim, da jim ne bom več dal intervjujev. Opravičili so se mi, zdaj pa spet ista stvar: spet delajo senzacijo, ker so stvar vzeli iz konteksta. Izbrisali so objavo, ampak za ljudi, ki spremljajo tenis, sem spet predstavljen kot nekdo, ki ne spoštuje pravil, kot da se obnašam, kot sam hočem. A ni tako," je za Russia Today povedal devetkratni zmagovalec OP Avstralije.

Poleg vsega ima Nole še težave s poškodbo leve stegenske mišice, saj je moral v drugem krogu dvoboja vzeti medicinski odmor. Veliko vprašanje se postavlja, kako resna je poškodba. Spomnimo, da je Nole moral pred začetkom turnirja skrajšati oziroma odpovedati trenig.

Foto: Guliver Image

V soboto ga čaka dvoboj tretjega kroga

Novak Đoković v Melbournu lovi že svojo deseto turnirsko zmago. V soboto ga čaka dvoboj tretjega kroga, ko mu bo nasproti stal Bolgar Grigor Dimitrov. Igralca se že zelo dobro poznata, saj sta odigrala deset medsebojnih dvobojev, kar devetkrat pa je bil boljši Đoković.

