Klepačeva se je že poslovila, Nadala čaka neugoden Italijan

Hao-Ching Chan in Latisha Chan iz Tajvana, šesti nosilki med dvojicami na teniškem turnirju WTA v Rimu, sta v šestnajstimi finala premagali Slovenko Andrejo Klepač in Hrvatico Darijo Jurak s 6:3 in 6:4. Dvoboj je trajal uro in 21 minut.

Prava poslastica se obeta med Rafael Nadalom, kraljem peska, in Jannikom Sinnerjem. Mladi italijanski igralec velja za trenutno enega najbolj talentiranih igralcev na teniški turneji. Igralca sta do zdaj igrala enkrat. Lani ga je Rafa na pariškem pesku (OP Francije) premagal po treh nizih.

Vsak dan se trudim po svojih najboljših močeh. Ne glede na to, kdo je moj nasprotnik. Igrati bom moral dobro. Vem, da dobro igra in da bo dal vse od sebe. Prav tako tudi jaz," je pred dvobojem povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.