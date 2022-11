Kdo je najstnik, ki že piše zgodovino?

Kot vse kaže, smo v letošnji sezoni dobili dva teniška zvezdnika. Že na začetku sezone je navduševal Španec Carlos Alcaraz, v zadnjem delu sezone pa je nase opozoril prav tako 19-letni Holger Rune.

Prejšnji teden je zmagal svoj prvi turnir serije masters v Parizu in se prebil med najboljših deset igralcev na svetu. Ob svoji prvi veliki zmagi je že spisal teniško zgodovino, potem ko je postal prvi teniški igralec, ki je na enem turnirju premagal pet igralcev iz prve deseterice.

V prvem krogu je najprej premagal Stana Wawrinko, potem ko je rešil tri zaključne žogice izkušenega Švicarja. V nadaljevanju pa so "padali" sami igralci iz prve deseterice – premagal je Huberta Hurkacza, Andreja Rubljova, prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza, Felixa Augerja-Aliassimeja, v finalu pa presenetljivo še Novaka Đokovića, ki je v dvoboju veljal za favorita.

V Parizu je Holger Rune v finalu presenetil Novaka Đokovića. V svoji karieri je s turnirskimi nagradami zaslužil 2,7 milijona dolarjev (2,7 milijona evrov). Foto: Reuters

Rune je blestel že v mladinski konkurenci, ko je bil prvi mladinec na svetu. Leta 2021 je odigral več kot sto dvobojev na najvišji ravni in že lani na OP ZDA Novaku Đokoviću vzel niz. Letos se je na OP Francije presenetljivo prebil do četrtfinala, ko je presenetil Stefanosa Cicipasa.

Danec, kar sicer pri tako mladih igralcih ni v navadi, dobro igra na vseh teniških podlagah. Prav tako je njegova igra zelo raznolika, kar je pred dnevni potrdil tudi Novak Đoković. Zelo močno lahko igra z osnovne črte, menjava ritem igre in ni mu težko igrati na mreži.

Very excited to include @pmouratoglou in my fantastic team for the rest of 2022 💪🏽 pic.twitter.com/PYgG8c4FWg

Za njegov teniški razvoj je skrbel Lars Christensen, ki je po podatkih spletne strani ATP še vedno njegov trener. Christensen ga je že treniral skozi njegovo otroštvo in je poleg mame Aneke Rune eden tistih, ki ga lahko najbolj motivira. Od leta 2016 Rune veliko trenira na akademiji Patricka Mouratoglouja.

Pravzaprav se je Patrick Mouratoglou v ekipo trenutno 9. igralca sveta uradno vključil 12. oktobra. Francoski teniški strokovnjak je pred tem dolga leta treniral Sereno Williams, zdaj pa trenira Simono Halep, a se je za krajši čas pridružil Runeju, dokler se Romunka ne vrne na turnejo.

Lifting 30 kilos of pure joy 🏆 @sthlm_open what a week 🇸🇪 thank you to my next level positive energy team 😜🫶🏽 @pmouratoglou @mikejamestennis coach Lars, my mother and lots of love to my sister and father at home 🥰 pic.twitter.com/DZisTNUI9y