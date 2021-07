Kdo bosta finalista Wimbledona?

Novak Đoković in Denis Šapovalov sta do zdaj odigrala šest medsebojnih dvobojev. Vsi so se končali z zmago srbskega teniškega igralca. Đoković, prvi igralec sveta, je tudi v tem dvoboju velik favorit. Za 22-letnega Šapovalova je to prvi polfinale v Wimbledonu.

Drugi polfinalni dvoboj bosta igrala Matteo Berrettini in Hubert Hurkacz. Italijan in Poljak sta odigrala dva medsebojna dvoboja, vsak je zmagal enkrat.