Kazen, ki si jo bo Roger Federer zapomnil za vedno

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev, je danes lahko vzor mladim in starim. Vendar na začetku njegove kariere ni bilo ravno tako. Švicar je v svojih mlajših letih velikokrat izgubljal živce, lomil loparje in zaradi živčnosti izgubljal dvoboje. Pri 18 letih je zaradi tega dobil kazen, ki si jo je zapomnil za vedno.

Federer je nedavno v intervjuju za Credit Suisse razkril zelo zanimivo anekdoto. Ko je bil star komaj 18 let, je bil zaradi svoje vihravosti pošteno kaznovan. "Nekega dne so v dvorani obesili nove zavese (mreže), ki so zaustavljale žogice. Trener nas je še posebej opozoril, da moramo biti pazljivi, jaz pa sem rekel, da so tako močne, da bodo dolgo zdržale. Eno uro pozneje sem zaradi besa vrgel lopar v mrežo … In seveda sem jo strgal. Kazen je bila, da sem moral vsako jutro čistiti teniški center," se spominja danes 36-letni Federer, ki kljub svojim zrelim športnim letom še vedno dominira na teniških igriščih.

Roger Federer veliko časa posveti tudi svoji družini. Foto: Guliver/Getty Images

Drugi igralec sveta je nekaj besed namenil tudi svojemu zasebnemu življenju in dejstvu, da si je družinsko hišo postavil v Zürichu. Presenetil je še samega sebe, saj je zmeraj raje užival na soncu in ob morju.

"Morda zato, ker sem povezan z Južno Afriko. Zelo vesel sem, da sem si zgradil hišo v gorah. To je moja oaza. Tako se lahko umaknem od velikih mest. Rad imam tamkajšnji mir, rad se sprehajam. Preprosto uživam," je povedal Baselčan, ki nikoli ni razmišljal, da bi se preselil v kakšno drugo državo, kar je pri teniških igralcih (zaradi davčnih olajšav) v navadi.

"Tako mi ustreza. Odkar veliko potujem po svetu, je moja želja, da se vrnem domov, še toliko večja," je dodal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Umaknil se je za tri mesece

Federer je pred dnevi presenetil z odločitvijo, da bo izpustil sezono na pesku, s tem pa tudi OP Francije. To je začudilo marsikaterega poznavalca tenisa, saj so mnogi menili, da bi imel v Parizu veliko možnosti za zmago. A kot kaže, se je odločil drugače.

Federer je v letošnji sezoni zmagal na dveh turnirjih in se za kratek čas povzpel na prvo mesto lestvice ATP. Med drugim je zmagal tudi na uvodnem turnirju za grand slam – OP Avstralije. Na turnirju serije masters v Indian Wellsu se je prebil do finala, tam pa je moral priznati premoč Juanu Martinu del Potru. V Miamiju pa se je presenetljivo poslovil v prvem krogu, ko ga je izločil Avstralec Thanasi Kokkinakis. Takoj za tem je na novinarski konferenci izjavil, da se umika za tri mesece.