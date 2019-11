Druga igralka sveta na lovu za novo trenersko močjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številka dve ženskega tenisa, Čehinja Karolina Pliškova, v prihodnje ne bo več sodelovala s trenerko Španko Conchito Martinez, nekdanjo zmagovalko Wimbledona. To je Čehinja sporočila preko družbenih omrežij.

Pliškova in Martinezova sta začeli sodelovati lansko leto med odprtim prvenstvom ZDA, zdaj pa se je 27-letna Pliškova odločila, da je čas za spremembo. "Odločila sem se, da ne bom več sodelovala s Conchito. To je bila težka odločitev, saj sem imela odlično sezono. Hvala za vse, kar si mi dala v tem letu. Želim ti le najboljše. Življenje so spremembe," je na Facebooku zapisala Čehinja.

Menedžer in mož Pliškove, Michal Hrdlicka, je za češko tiskovno agencijo potrdil, da že potekajo pogovori z novim trenerjem oziroma trenerko, a imena ni izdal.

Čehinja je letos osvojila štiri turnirje WTA, na OP Avstralije je igrala v polfinalu, pretekli teden pa je zaigrala tudi v polfinalu zaključnega turnirja sezone za teniške igralke, kjer jo je izločila poznejša zmagovalka in prva igralka sveta, Avstralka Ashleigh Barty.

