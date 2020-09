Karolina Pliškova še devetič v lov za pariško lovoriko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karolina Pliškova in Egipčanka do zdaj še nista igrali med seboj, tako da je dvoboj do neke mere neznanka. Pliškova v svoji vitrini še nima zmage na turnirjih za grand slam, na OP Francije pa se je najvišje prebila leta 2017, ko je igrala v polfinalu.

Zmagovalka letošnjega OP Avstralije Sofia Kenin, bo v uvodnem krogu igrala proti 125. igralki sveta Ludmilli Samsonovi, s katero še nista igrali. Za Rusinjo je to drugi nastop na OP Francije, medtem ko Američanka že dolgo ni izgubila od igralka izven prve stoterice.