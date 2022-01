Kanadčanu je prekipelo: Vsi ste pokvarjeni #video

Rafael Nadal in Denis Šapovalov sta se v torek pomerila v četrtfinalu OP Avstralije. Dvoboj je bil zelo napet in se je končal po več kot štirih urah, glavna akterja pa sta igrala pet nizov. Napeto pa je postalo že po prvem nizu …

🗣️ "You guys are all corrupt!" Denis Shapovalov has unloaded on the chair umpire in a stunning outburst on Rod Laver arena. 😳🤯 #AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/BUdTxut1Fc

Mlademu Kanadčanu je namreč prekipelo že po prvem nizu oziroma na začetku drugega niza, potem ko si je Španec med točkami vzel precej več časa, kot je to dovoljeno. Včasih si je Nadal med eno in drugo točko vzel celo 45 sekund, čeprav je dovoljenih le 25 sekund. Španec je sicer znan po tem, da si med točkami pogostokrat vzame (pre)več časa.

"Uro ste zagnali pred 45 sekundami, on pa še ni pripravljen. Kaznujeta ga," je vrelo iz Kanadčana, na koncu pa je sodniku še zabrusil: "Vsi ste pokvarjeni."

You don't see that every day!! 🤯🤯



After clashing with the umpire for a second time, Shapovalov has been met in the middle of the court by his opponent Rafael Nadal to sort out business. 🎾👏#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/2nl8dz0yzG