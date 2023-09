Kanadčani na pragu uvrstitve na zaključni turnir

Branilci naslova, tenisači Kanade so na pragu uvrstitve na zaključni turnir Davisovega pokala v tenisu, ki bo od 21. do 26. novembra v Malagi. V drugem krogu skupine A v Bologni so s 3:0 odpravili Švede.

Dvoboj je bil bolj tesen, kot to kaže končni izid. Vasek Pospisil je Lea Borga ugnal v treh nizih s 7:6 (5), 5:7, 6:2, Gabriel Diallo pa Eliasa Ymera s 6:4, 6:3. V parih sta Alexis Galarneau in Pospišil slavila v dveh podaljšanih nizih s 7:6 (9) in 7:6 (3).

V skupini A sta še Čile in Italija.

V skupini B v Manchestru je Avstralija premagala Francijo z 2:1. Francozi so celo vodili, ko je Adrian Mannarino ugnal Maxa Purcella s 7:6 (4), 6:4, poravnal pa je Alex De Minaur, ki je s 7:6 (2) in 6:3 premagal Uga Humberta. V igri parov sta zmago Avstralcem priborila Matthew Ebden in Max Purcell. Nicolasa Mahuta in Edouarda Roger-Vasselina sta premagala s 7:5, 6:3.

Obe ekipi imata zdaj po zmago in poraz. V skupini pa sta še Velika Britanija in Švica.

V skupini C v Valencii si je drugo zmago priborila Češka s 3:0 nad Južno Korejo. Posamična dvoboja sta dobila Tomaš Machač, ki je premagal Seongchana Honga s 7:6 (8), 4:6, 6:2, in Jiri Lehečka s 6:1 in 7:5 proti Soonwooju Kwonu. Jakub Menšik in Adam Pavlašek sta v treh nizih potrdila češki uspeh.

V skupini C igrata še Srbija in Španija.

V skupini D v Splitu pa je Nizozemska premagala ZDA. Odločilen je bil dvoboj Tallona Griekspoorja s Francesom Tiafoejem, ki ga je prvi dobil s 6:3, 6:7 (7), 7:6 (2), Američan pa si je v končnici zaradi nestrinjanja s sodnikom, nešportnega vedenja in zlomljenega loparja prislužil tudi kazensko točko.

V prvem dvoboju je Botic van de Zandschulp premagal 13. igralca sveta Tommyja Paula s 7.6 in 6:2. V petek bosta v skupini igrali še Finska in Hrvaška, ki sta v prvem krogu doživeli poraz.