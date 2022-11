Kako naprej? Tudi umrl bi za to.

Rafael Nadal, eden najboljših teniških igralcev, je trenutno v krizi, ampak odločen, da se želi vrniti na raven, na kateri je pred kratkim že bil. Zelo pomenljive so bile njegove besede, ko je na novinarski konferenci dejal: "Ne dvomim, da bom umrl za to."

Prvič po 13 letih

V teh dneh je v Torinu finalni teniški turnir najboljše osmerice letošnje sezone. Kot prvi nosilec turnirja je postavljen Rafael Nadal, a njegova forma še zdaleč ni na pravi ravni. Španec je izgubil uvodna dva dvoboja in nima več možnosti za preboj v polfinale, s tem pa je ostal brez upanja, da bi prvič v bogati karieri osvojil ta prestižni turnir. Omeniti velja še, da je dvaindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam prvič po letu 2009 izgubil štiri dvoboje zapored.

Očitno je ljubezen do tenisa še vedno zelo močna. Foto: Reuters

Ne dvomi, da bi umrl za to

Začetek sezone je bil zanj zelo uspešen, saj je zmagal na OP Avstralije in OP Francije, skupaj je dobil štiri turnirje. Nato pa so se pojavile poškodbe. Razlog za to, da v zadnjem času z glavo ni bil povsem pri stvari, je tudi rojstvo sina. A Majorčan obljublja, da se bo vrnil še močnejši in naredil vse, da mu to uspe. Predvsem je bilo zanimivo slišati, da bi rad še vedno vztrajal, čeprav je pred časom dejal, da bo, ko si bo ustvaril družino, končal kariero. Očitno je ljubezen do tenisa še vedno zelo močna.

"Mislim, da nisem pozabil igrati tenisa in tega, kako biti psihološko močan. Samo nazaj moram priklicati vse pozitivne občutke, samozavest in psihološko pripravo, ki jih potrebujem, da sem lahko na ravni, na kateri si želim biti. Ne vem, ali bom to raven še kdaj dosegel. Edino, o čemer ne dvomim, je to, da bom umrl za to."

V javnost so prišle prve fotografije njegovega sina.

Rafa Nadal y Mery Perelló, primer paseo con el pequeño Rafael #noticias https://t.co/kqmUGDc6lD — Revista SEMANA (@semana_revista) November 9, 2022

Bo pripravljen iti čez to?

Španec se želi prihodnjo sezono vrni še boljši. Zaveda se, da je bilo zadnjih šest mesecev zanj zelo težkih in da se mora posvečati stvarem, ki se jim v zadnjem času ni mogel. Predvsem zato, ker ni mogel trenirati tako, kot si je želel. "Zdaj moram trdo delati, vsak dan ostati pozitiven in sprejeti to, da bom moral še malo potrpeti. Čez nekaj mesecev bomo videli, ali sem odločen iti čez to."

V drugem delu sezone je imel veliko težav s poškodbami. Foto: Reuters

Dve zmagi na turnirjih za grand slam mu nista dovolj

Nadal je imel velik del sezone težave s poškodbami. Najprej je imel težave z rebri. V finalu turnirja v Indian Wellsu je moral prekiniti niz dvajsetih zaporednih zmag. V Rimu je imel težave s stopalom, nato je v Wimbledonu prišla še težava s trebuhom.

Čeprav je v letošnji sezoni zmagal na dveh turnirjih za grand slam, je dejal: "Zmaga na dveh turnirjih za grand slam seveda ni dovolj, ker nisem mogel igrati. Ne vem, koliko turnirjev sem odigral, deset, enajst, morda dvanajst. Morda sem jih normalno končal devet ali deset."

"Težko se je primerjati in boriti z mladimi fanti, ki so zares dobri. Ob tem lahko odigrajo toliko turnirjev, kot si želijo. Ampak normalno je, da so v položaju, v katerem sem bil sam pred 15 leti."

Rafael Nadal je v Torino prišel precej razglašen. Foto: Reuters

Privošči mlajšemu kolegu

Po porazu Nadala je postalo jasno, da bo sezono na prvem mestu lestvice ATP končal njegov rojak Carlos Alcaraz. Ta je postal najmlajši igralec, ki bo sezono končal na vrhu lestvice. "Vesel sem zanj, to je velik dosežek," je o tem povedal 36-letni teniški igralec.