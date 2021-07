Kaja Juvan na osrednjem igrišču Wimbledona s 17-letnico

Kaja Juvan, slovenska teniška igralka, se je vedno dobro počutila na wimbledonski travi. Tudi letos je tako, ko je že v prvem krogu izločila Belindo Bencic, deveto nosilko turnirja, v drugem krogu pa je premagala Francozinjo Claro Burel.

Tokrat jo v tretjem krogu čaka šele 17-letna Coco Gauff (igrali bosta okrog 14.30), trenutno 23. igralka sveta. Mlada Američanka velja za eno najbolj talentiranih igralk na turneji, a nesporno je velik talent tudi Juvanova. Igralki sta se do zdaj med seboj pomerili dvakrat, izid v zmagah je 1:1. Za obe igralki je to šele drugi nastop na glaven turnirju Wimbledona. Kaja se je leta 2019 prebila do drugega kroga, medtem ko se je Gauffova še kot 15-letno dekle prebila do osmine finala. Obeta se nam izjemno zanimiv teniški obračun.

Na igrišče bo stopila tudi Ashleigh Barty prva nosilka turnirja, njena nasprotnica pa bo Katerina Siniakova. Za Avstralko in Čehinjo bo to prvi medsebojni dvoboj.