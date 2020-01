Kaja Juvan le še en dvoboj oddaljena od OP Avstralije

Kaja Juvan Foto: Gulliver/Getty Images Kaja Juvan je tokrat igrala proti domačinki Storm Sanders in jo premagala po treh nizih. Šele 19-letna teniška igralka je dvoboj zelo dobro začela, potem ko je v prvem nizu nasprotnici trikrat vzela servis in ji zavezala kravato (6:0). Drugi niz je Sandersova dobila z izidom 6:3. V odločilnem, tretjem nizu, pa je bila znova boljša naša igralka, ko je izkoristila tretjo zaključno žogo in se po uri in 39 minutah zasluženo uvrstila v finale kvalifikacij.

Tam jo zdaj čaka Natalia Vikhlyantseva, trenutno 122. igralka sveta. Rusinja in naša igralka bosta igrali prvič.

Ženske kvalifikacije:

Moške kvalifikacije: