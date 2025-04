Tisti, ki spremljajo slovenski tenis, vedo, da si je Kaja Juvan, ena najbolj perspektivnih teniških igralk pri nas, vzela dolg premor. Odločila se je, da se v letošnji sezoni vrne na turnirje in prvič po dolgem času je zaigrala 26. januarja na turnirju v Glasgowu. Ta konec tedna je z reprezentanco uspešno igrala v Litivi v pokalu Billie Jean King.

"Sedem ur na dan treniranja, ob tem nihče zelo ne uživa, kajne?"

Ljubljančanka je aktivna šele nekaj mesecev in v pogovoru pred odhodom v Litvo je povedala, da še vedno čuti nekaj metuljčkov, ampak se že vse skupaj počasi umirja. Meni, da z ekipo dela v pravi smeri in poskuša konsistentno napredovati v igri, predvsem pa se ji zdi pomembno, da je mirna in da se počuti tako, da dolgoročno lahko odigra veliko tekem. Pa še vedno uživa v tenisu?

"Pravzaprav sem vedno uživala v tenisu. Napornejše stvari, na katere se je treba prilagoditi, so vsa potovanja in spremembe. Veliko je stvari v ozadju, ki jih mogoče ljudje ne vidijo. Ta užitek do tenisa sem imela vedno, zdaj pa sem dejansko v stanju, ko uživam v trdem delu. To me je mogoče prejšnja leta malo izčrpavalo. Sedem ur na dan treniranja, ob tem nihče zelo ne uživa, kajne? A ko si pripravljen, najdeš pozitivne stvari tudi v tem."

Foto: Bojan Puhek

Povratki so po navadi za športnike vse prej kot lahki, a Kaja je zadovoljna, da je v tem času dobila kar nekaj teniških obračunov, a ob tem poudarja, da se še ni povsem vrnila. Zdi se ji, da so njeni koraki v pravo smer in zelo trdni. "Premagala sem tudi punce, ki so uvrščene med stotim in dvestotim mestom. Ne dvomim o tem, da se bom vrnila. Je pa vprašanje časa, koliko časa bo trajalo," je povedla 24-letna teniška igralka, ki ima že postavljene cilje za bližnjo prihodnost.

"Čisto osnovni cilj je, da sem v začetku leta najmanj na kvalifikacijah OP Avstralije. Drugi specifičen cilj je, da odigram več kot 20 turnirjev v letošnjem letu. Vseeno sem izpustila en mesec sezone, tako da bomo videli, koliko turnirjev bom odigrala. Želim si biti čim višje in predvsem si želim, da sem čim bolj zdrava in mirna."

"Vse skupaj gre v pravo smer, ampak moram biti potrpežljiva." Foto: Bojan Puhek

Opaža nihanja

Juvan zna povedati, da je v tem trenutku fizično najbolje pripravljena in da je končno začela delati na določenih aspektih igre. Imela je čas razmišljati, kako igrati in kakšna je igra, v katero verjame. Vseeno pa ji manjka še kar nekaj, da bo prišla na svojo najvišjo raven.

"Vsak trener ti pove malo drugače. Jaz bi rekla, da sem s te perspektive po eni strani boljša, kot sem bila do zdaj. Je pa tako, da ko nekaj časa ne igraš, padeš ven iz tekmovalnega ritma. Včasih prehitro sprejemaš taktično odločitve in kakšno stvar narediš malo slabše. V primerjavi z mojimi najboljšimi igrami doslej bi rekla, da sem sedaj na 60 odstotkih tega. Vse skupaj gre v pravo smer, ampak moram biti potrpežljiva. Opažam nihanja, opažam, da kakšne stvari na treningu še ne morem prenesti v igro na igrišču. Pozna se, da sem še utrujena po tekmah. Če igram nekaj tekem, sem bolj utrujena, kot sem bila včasih. Vseeno se mi zdi, da gre dovolj hitro, če gledam prvi turnir in stanje dva meseca pozneje. Vse skupaj se je dvignilo zelo visoko."

"Obe ga dobro poznata in mislim, da ni tako pogosto, da se vse punce strinjajo glede človeka, ki bi ga želele imeti na mestu selektorja." Foto: Reuters

Dekleta se strinjajo

Našo slovensko žensko reprezentanco že nekaj let krasi dobro vzdušje, za katerega je znal poskrbeti zdaj že nekdanji slovenski selektor Andrej Kraševec. V Litvi je začasno vlogo selektorja prevzel Iztok Kukec, zdaj pa so pri teniški krovni zvezi že v iskanju novega prvega moža reprezentance. Med imeni se omenja tudi Blaž Kavčič, nekdanji vrhunski teniški igralec, ki so mu naklonjene nosilke v slovenski reprezentanci (Kaja Juvan, Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec op. p.).

"Kar sem se pogovarjala z Veroniko (Erjavec op. p.) in Tamaro (Zidanšek op. p.) … Obe ga dobro poznata in mislim, da ni tako pogosto, da se vsa dekleta strinjajo glede človeka, ki bi ga želela imeti na mestu selektorja. V tem trenutku ne morem točno povedati, kako bo. Vseeno mislim, da Blaža dobro poznamo, bil je zraven tudi v Sevilji. Ima motivacijo, dobro pozna Nika Razborška (trener Kaje Juvan op. p.), kar je dobro zame. Prav tako dobro pozna Veroniko in Tamaro … Mislim, da je to lahko samo pozitivna stvar."

"Predvsem pa je edini kandidat, o katerem smo se pogovarjali in ki se nam zdi primeren. Zdi se mi, da je zelo neodvisen od deklet. Z njimi nima nobene slabe izkušnje, z vsemi dobro komunicira in z vsemi se dobro razume. Rad ima Slovenijo. Mislim, da bi bilo lahko vse to zelo pozitivno."

