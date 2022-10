Kaj se je zares skrivalo v ozadju njunega sodelovanja?

Pred časom smo pisali, da se je mlada teniška zvezdnica Emma Raducanu v zelo kratkem času razšla še s četrtim trenerjem. Dimitrij Tursunov naj bi jo zapustil zaradi težav s pridobivanjem vizuma. A vse bolj glasna so namigovanja, da to ni bil glavni razlog. Rus je razkril, zakaj je ekipo zapustil po samo dveh mesecih.

Kmalu po tistem, ko je postalo javno, da sta Dimitrij Tursunov in Emma Raducanu zelo kmalu prekinila sodelovanje, se je na družbenih omrežjih pisalo, da je nekdanji vrhunski teniški igralec ekipo mlade Britanke zapustil zaradi povsem drugih razlogov, kot so sprva pisali.

Anett Kontaveit je razkrila, da se je s Tursunovim razšla, ker zaradi vojne agresije Rusije na Ukrajino zelo težko pridobi vizum za potovanje. Pa to vse drži? Foto: Guliverimage

Tursunov, ki danes sodeluje s Švicarko Belindo Bencic, je z Raducanujevo sodeloval le dva meseca. Z njo je bil tudi na OP ZDA, kjer je branila lansko senzacionalno zmago, letos pa se je morala posloviti že v prvem krogu prestižnega turnirja v New Yorku.

Tursunov se je preselil v Kalifornijo, kjer mu trenutno bolj ustrezajo življenjske razmere. Rus ima zaradi svoje narodnosti vse več težav s pridobivanjem vizuma za potovanje po svetu. Že junija je estonska teniška igralka Anett Kontaveit razkrila, da se je s Tursunovim razšla, ker zaradi vojne agresije Rusije na Ukrajino zelo težko pridobi vizum za potovanje. Pa to vse drži? Mnogo poznavalcev tenisa temu ne verjame povsem.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Imeli so različne poglede in res si je želel, da bi jim uspelo

Dimitriju Tursunovu se je nekoliko razvezal jezik in razkril je nekaj zanimivih dejstev o lanski zmagovalki OP ZDA. Za spletno stran Tennis Majors je dejal, da ima šele 20-letna teniška igralka izjemno velik potencial, ob tem pa je jasno povedal, da bo potrebnega še kar nekaj časa, da bo postala vrhunska igralka. A kot kaže, se to zaradi določenih stvari ni uresničilo. Očitno je imel z njo in predvsem z njenimi starši različne poglede.

"Nismo se strinjali s pogoji. Bilo je nekaj "rdečih zastav" in opozorilnih znakov, katerih nisem mogel prezreti. Najino poskusno obdobje se je končalo na OP ZDA. Vseeno sem ostal in poskusil, ali obstaja način, da naredim vtis na ekipo. Res sem si želel, da bi uspelo," je povedal nekdaj 20. igralec sveta, ki je imel na račun mlade igralke povedati veliko lepih stvari, vendar meni, da potrebuje še kar nekaj treninga.

Odhod Rusa za Raducanujevo zagotovo ni bila dobra popotnica, saj tako mlada tekmovalka v svoji ekipi potrebuje stabilnost. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Kot prvo, je odlična, trdo dela in ne vede so kot kakšna superzvezdnica. Je izjemno talentirana. Zelo si želi napredovati in obsedena je s tenisom. Rad sem delal z njo in težko sem se odločil za odhod. Potrebuje vsaj eno leto, skoraj raje bi rekel, da potrebuje dve leti in pol. Ljudje to težko razumejo, ker je že zmagala na OP ZDA. V njeni igri še veliko manjka, zato jo je treba še izboljšati," je razkril 39-letni ruski trener.

V iskanju že petega trenerja

Odhod Rusa za Raducanujevo zagotovo ni bila dobra popotnica, saj tako mlada tekmovalka v svoji ekipi potrebuje stabilnost. Prav te ji v zadnjem času manjka, saj se njeni trenerji menjajo kot po tekočem traku. V zadnjem obdobju je sodelovala s kar štirimi trenerji – Nigelom Searsom, Andrewom Richardsonom, Torbenom Beltzom in Dimitrijem Tursunovom.

Londončanka je zablestela lani, ko je senzacionalno zmagala OP ZDA. Od takrat so bile vse oči usmerjene vanjo, a njena letošnja sezona je bila daleč pod pričakovanji. Očitno je svoje naredil tudi velik medijski pritisk na mlado igralko.