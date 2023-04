Kaj se je ob razhodu dejansko dogajalo med njima?

Boris Becker in Novak Đoković sta uspešno sodelovala od leta 2014 do leta 2016 in dosegla kar nekaj uspehov. V zadnjem dokumentarnem filmu Bum! Bum! Svet proti Borisu Beckerju je med drugim sodeloval tudi srbski teniški as.

Prekinitev njunega sodelovanja je bila vezana na obdobje po OP Francije leta 2016, ko je Novak Đoković padel v krizo in izgubil motivacijo. Beograjčan je med drugim dejal, da če želiš biti najboljši, je vse odvisno od igralca, in dodal, da je takrat šel skozi obdobje, ko se je iskal.

Novak Đoković in Boris Becker sta tri leta zelo uspešno sodelovala. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Mislim, da je bolje, da nehava sodelovati"

Tega obdobja se zelo dobro spominja tudi Boris Becker. Dejal je, da preprosto ni želel gledati svojega varovanca, kako hodi na turnirje samo zato, da na njih igra.

"Novak je rekel: 'Poslušaj, šef, res sem utrujen. Ne želim igrati, kot sem nekdaj … Kot prvo, te imam rad in te spoštujem. Naredila sva nekaj neverjetnega in bilo je neverjetno potovanje. Naučil sem se stvari o sebi, tenisu mogoče nekaj malega o tebi. Ne maram izgubljati. Če želiš iti v Šanghaj in Pariz, nisem pravi igralec zate. Mislim, da je bolje, da nehava sodelovati,'" je v dokumentarnem filmu z naslovom Bum! Bum! Svet proti Borisu Beckerju razkril še vedno najmlajši zmagovalec Wimbledona.

Čeprav sta se njuni poti razšli, sta si za vedno ostala blizu, kar je potrdil Đoković. "Tudi po tem sva ohranila najin odnos. Kot da nikoli nisva nehala sodelovati. Boris je moja družina." Prvi igralec sveta pa je bil legendarnemu Nemcu v oporo tudi takrat, ko je ta zaradi utaje davkov osem mesecev preživel v zaporu.

"Resnica je, da je bilo zelo težko, vendar sem se pomiril s tem delom svojega življenja." Foto: Reuters

V britanskih zaporih je Becker pridobil marsikatero življenjsko lekcijo. Dejal je, da je tisti, ki pravi, da je življenje v zaporu enostavno, lažnivec. Po njegovih besedah je tam treba vsak dan najti način za preživetje.

"Resnica je, da je bilo zelo težko, vendar sem se pomiril s tem delom svojega življenja. Sprejel sem, kar se je zgodilo, in res upam, da sem se iz tega nekaj naučil. Če te zapor ne naredi ponižnega, potem ne vem, kaj te … Ko izgubiš vse in si 231 dni v majhni celici ... če te to ne naredi ponižnega, si izgubljen," je bil jasen šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković bo danes po dolgem času spet zaigral na turnirju v Monte Carlu. Foto: Reuters

Đoković danes na igrišče po več kot enem mesecu

Novak Đoković je trenutno na turnirju serije masters v Monte Carlu, kjer je dvakrat že zmagal (2013, 2015), medtem ko je lani izpadel že v drugem krogu. Teniški navdušenci komaj čakajo, da 35-letni teniški igralec stopi na igrišče, saj ni igral že vse od začetka marca, potem ko ni imel dovoljenja za vstop v ZDA. Zaradi tega je moral izpustiti turnir v Indian Wellsu in Miamiju.

Postavlja se vprašanje, v kakšni tekmovalni formi je 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, saj dvoboja ni igral že od 3. marca. Nole je bil v prvem krogu prost, v drugem krogu pa je njegov nasprotnik Rus Ivan Gakhov, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije.

