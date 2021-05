Kaj se je čez noč dogajalo z Novakom Đokovićem? #video

Ali bi si lahko želeli še kaj boljšega kot to, da se bosta v teniškem finalu turnirja serije masters v Rimu (ob 17.00) udarila Novak Đoković in Rafael Nadal? Teniška poslastica z bogato zgodovino in od katere lahko pričakujemo atomski tenis. Glavno vprašanje je, koliko moči je še ostalo Srbu?

V slačilnici se ni strinjal z Nadalom

"Rafa in jaz sva se danes (sobota op. p.) v slačilnici nekoliko nasmejala, potem ko sem zmagal proti Cicipasu," je po uvrstitvi v finale razkril Đoković. "Šalila sva se, da se starejši igralci še vedno ne dajo. Videl sem, da je Rafa pred dnevi nekje dejal, da smo Roger, on in jaz že stari. S tem se nisem strinjal. Mislim, da še vedno kažemo drugačno in svežo energijo. Temu sva se smejala … Vesel sem, da se lahko še vedno borimo z mlado generacijo."

V zadnjem tednu smo lahko v Rimu videli veliko preobratov in presenečenj. A na koncu se bosta v velikem finalu vseeno udarila prvi in drugi nosilec turnirja. Za Srba in Španca bo to v Rimu že deveti medsebojni dvoboj, skupno pa, verjeli ali ne, že 57. V obeh primerih ima Španec malce boljšo statistiko. V Rimu Rafa vodi s 5:3, skupno pa 29:27. Njun zadnji dvoboj smo lahko gledali lani v finalu OP Francije, kjer je bil po treh nizih boljši Rafa.

Foto: Guliverimage Kako sta Đoković in Nadala igrala v medsebojnih finalih v Rimu 2009 Nadal : Đoković 7:6(2), 6:2

2011 Đoković : Nadal 6:4, 6:4

2012 Nadal : Đoković 7:5, 6:3

2014 Đoković : Nadal 4:6, 6:3, 6:3

2019 Nadal : Đoković 6:0, 4:6, 6:1

Novak Đoković ima zelo dober odnos z italijanskim občinstvom. Foto: Guliverimage

Še vedno mu je vznemirljivo, ko se pomerita

Kako uspešna sta bila v zadnjih letih v večnem mestu, kaže dejstvo, da je bil v zadnjih šestnajstih letih 14-krat vsaj eden od njiju v finalu. Torej se bosta v nedeljo udarila (dvoboj bo na sporedu ob 17. uri) dva izjemna igralca. Nadal je na rimskem pesku do zdaj zmagal devetkrat, Nole pa je zbral pet lovorik.

"Super bo igrati proti njemu v finalu. Je igralec, s katerim sem se v svoji karieri največkrat srečal," je Beograjčan razlagal po polfinalu. Zagotovo je moj največji rival. Igrati z njim na pesku v finalu na enem največjih turnirjev na svetu je zame vedno posebna motivacija. Po vsem tem, kar sva dala skozi v karieri, je še vedno vznemirljivo, ko se pomeriva," je povedal Đokovič, ki bosta z Nadalom v Rimu igrala že šesti medsebojni finale. Ti so bili vedno zelo zanimivi in med drugim tudi naporni.

Nekaj najbolj zanimivih točk med Đokovićem in Nadalom - rivalstvo, ki ga ne pomnimo.

Taking tennis to new heights 🤩



Djokovic vs Nadal is a rivalry like no other!@DjokerNole @RafaelNadal #IBI21 pic.twitter.com/JNAv1KYdGF — Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2021

Ga bodo uspeli pripraviti na dvoboj?

To pa je tudi glavno vprašanje pred nedeljskim finalom. Đoković je moral v soboto, potem ko so v petek zaradi dežja prekinili tekmovanje, igrati dva dvoboja. Najprej je moral dokončati četrtfinalni dvoboj proti Stefanosu Cicipasu (4:6, 7:5, 7:5) in za to v soboto potreboval še dodatno uro in 22 minut. A zanj še ni bilo konec dela. Čez nekaj ur ga je čakal še polfinale proti domačinu Lorenzu Sonegu 6:3, 6:7(5), 6:2, s katerim sta igrala 2 uri in 44 minut. Njegova glavna skrb je, kako se čim bolje regenerirati do finala.

Skoraj pet ur …

"Zelo ponosen sem na to, kar mi je uspelo. Bil je zelo dolg dan, saj sem skoraj pet ur preživel na igrišču. Rešil sem se iz težke situacije proti Cicipasu. Bil je že zelo blizu zmagi. Nekako mi je uspelo spreobrniti ta dvoboj. Mislim, da sem igral na višji ravni, kakor proti Sonegu," je povedal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki se še kako zaveda, da bo moral proti Nadalu od prvega trenutka dalje igrati na polno. Sploh na rdečem pesku.

Rafael Nadal je za zmago v polfinalu potreboval le uro in pol. Foto: Guliverimage

Rafa po uri in pol že v hotelu

Za razliko od Đokovića je Nadal na v soboto igral le uro in pol. Majorčan je v polfinalu premagal Američana Opelko z izidom po dveh nizih (6:4, 6:4). "Mislim, da sem igral tako, kot je bilo treba. To je zame pozitivno. Veliko mi pomeni, da bom tukaj lahko spet igral v finalu."

"Igral sem bolje in slabše, a se je vedno dobro izšlo. Iz tedna v teden igram bolje. Tukaj sem imel zelo zahteven žreb, ampak sem vseeno nekako našel pot do finala," je po polfinalu povedal 34-letni Španec.

Fanta, igrišče ja vajino!

17.00 - Novak Đoković (Srb, 1) - Rafael Nadal (Špa, 2)