Novak Đoković je imel v drugem krogu kar nekaj težav s svojim nasprotnikom. Nasproti mu je stal Frances Tiafoe. Američan mu je celo vzel drugi niz, Đoković pa je za zmago potreboval tri ure in pol. Prvi igralec sveta se nikakor ne more načuditi pripravi letošnjih igrišč, saj naj bi bila ta hitrejša kot kadarkoli prej.

Na tako hitrih igriščih v Melbournu še ni igral. Foto: Guliverimage

"Ne vem, kaj so delali"

"Če sem iskren, se na igrišču počutim kot na ledu. Ne vem, kaj so delali, ampak igrišče je hitrejše kot v vseh zadnjih 15 letih, hitrejše kot vsa igrišča, na katerih sem kadarkoli igral na OP Avstralije. Ne vem, kaj je razlog za to, ampak igrišče je hitrejše in hitrejše. Zelo dobro moraš servirati, in če igraš proti nekomu, ki je dober, je težko zmagati na takšnem igrišču," je po dvoboju razlagal Đoković. Priznal je, da mu je nasproti stal zelo neugoden nasprotnik.

"Bil je trd nasprotnik. Moral sem spremeniti igro, in če sem iskren, nisem zadovoljen s tem, kako sem igral v drugem in tretjem nizu. Bil sem preveč pasiven in na igrišču se res nisem dobro počutil. Mislim, da me je rešil začetni udarec. Vse pohvale njemu, res je igral dober tenis," je še povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Se bo zdaj posvetil le tenisu? Foto: Guliverimage

V televizijskem studiu Eurosporta je bilo veliko govora o izpostavljanju Novaka Đokovića. Ta je Craigu Tileyju, direktorju OP Avstralije, v času karantene za teniške igralce poslal predloge, kako bi bili lahko pogoji milejši. Prav tako je prvi glas novega združenja teniških igralcev – PTPA. Ob to se je takoj spotaknil Nick Kyrgios in v zadnjih dveh dneh sta si prek medijev namenila nekaj besed.

Srbskemu teniškemu zvezdniku se je v bran postavil Mats Wilander, nekdanji vrhunski igralec, danes pa strokovni komentator.

"Mislim, da Đoković dela nekaj takšnega, kar je v osemdesetih letih delal Arthur Ashe, zaradi katerega nista bila zadovoljna Jimmy Conors in ATP. Do konca osemdesetih let so s turneje za grand prix prešli na turnejo ATP in teniški igralci so leta 1990 s turnirskimi nagradami zaslužili dvakrat več kot leto pred tem."

"Novak poskuša enako, meni, da je glas 'malega človeka'. Vsa čast, saj ve, da bodo imeli ljudje mnenje o tem, kar govori prvi igralec sveta. Nekdo mora biti glas 'malega človeka'. Verjamem, da Novak dela dobro za 'malega človeka' in igralce, ki potrebujejo več denarja," je še povedal Šved, ki ob tem Novaku svetuje, da se zdaj raje posveti tenisu.