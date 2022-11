Kaj lahko sploh še pokaže Nadal?

V Torinu se nadaljujejo teniški dvoboji skupinskega dela najboljše osmerice. V torek se bodo v drugem krogu udarili igralci zelene skupine. V popoldanskem delu bosta na igrišče stopila Rafael Nadal in Felix Auger-Aliassime. Zvečer bosta igrala še Casper Ruud in Taylor Fritz.

Rafael Nadal je bil v prvem dvoboju proti Taylorju Fritzu videti precej nemočen in zdi se, da Španec v Torino ni prišel v najboljši formi. Najverjetneje mu tudi ne ustreza podlaga v Torinu, ki je po besedah igralcev hitrejša kot po navadi. Nadal in Auger-Aliassime, ki je tudi izgubil uvodni dvoboj, sta do zdaj igrala dva dvoboja. Oba sta se končala v prid Španca. Nazadnje sta igrala na OP Francije.

V večernem delu bosta igrala Casper Ruud in Taylor Fritz. Norvežan in Američan se do zdaj še nista nikoli medsebojno pomerila. Oba pa imata s prvega dvoboja pozitiven izkupiček. "Ne bom se sprostil. Na nič se ne bom zanašal, ampak se bom osredotočil na naslednja dva dvoboja in se delal, kot da se ni nič zgodilo. To igro moram prenesti na naslednja dva dvoboja," je po prvem dvoboju dejal Casper Ruud.

Kakšen je format tekmovanja?

Predtekmovanje poteka v dveh skupinah (zelena in rdeča), v katerih so razporejeni po štirje igralci. V skupinah bodo igrali vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. Najboljša dva iz vsake skupine se uvrstita v polfinale. Zmagovalca iz polfinala se bosta na koncu udarila za prestižno lovoriko.

Torino, finalni turnir (2. dan) Rafael Nadal (Špa, 1) – Felix Auger-Aliassime (Kan, 5)

Casper Ruud (Nor, 3) – Taylor Fritz (ZDA, 8)