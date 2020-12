Je teniški igralki danes žal, ker je zavrnila mamljivo ponudbo?

Donna Vekić je že v zelo mladih teniških letih opozorila nase in napovedovali so ji vrhunsko kariero. Na največje uspehe še čaka. Med drugim si želi zmagati na turnirju za grand slam. Bila je že 19. igralka sveta, v tej sezoni pa je padla na 32. mesto, a je 179 centimetrov visoka igralka še vedno v stiku z najboljšimi igralkami.

Foto: Gulliver/Getty Images

Vseeno pazi, koliko zapravi

Donna se na novo sezono pripravlja v Monte Carlu, kjer ima idealne pogoje za treninge in veliko dovolj kakovostnih trening partnerjev za tenis. V karieri je samo s turnirskimi nagradami zaslužila okoli 3,7 milijona evrov. Zato si 24-letna igralka lahko privošči vrhunske pogoje za treninge, a ob tem še vedno pazi na vsak evro.

"Že od začetka sem se zavedala, da moram vlagati vase in v svojo ekipo, če želim napredovati in imeti še boljše rezultate. Nisem razsipna in pazim, koliko zapravim. To ne pomeni, da si kdaj ne privoščim nečesa, kar mi je všeč. Vseeno sem povsem osredotočena na nadaljnje delo in teniški razvoj. Zato potrebuješ kakovostno ekipo ljudi, ki ti dajejo možnost za razvoj. Seveda, to vse skupaj stane," je za Večernji list povedala Vekićeva.

Zelo dobro se znajde v kuhinji

Ko so jo vprašali, kakšna je sicer v zasebnem življenju, je povedala, da je povsem preprosta in sproščena. Prosti čas najraje preživi v družbi svoje družine in prijateljev. Zelo dobro se znajde tudi v kuhinji.

"Zelo rada kuham, ampak če treniram cel dan, potem nimam moči še za kuhanje. V času karantene sem veliko časa preživela v kuhinji in se naučila nekaterih novih receptov. Od majhnega vse do danes rada prosim svojo teto, da pripravi lazanjo. A glede na to, da sem vse več potovala, sem se jo naučila narediti sama, tako da se lahko zdaj pohvalim, da je to moja specialiteta."

Foto: Gulliver/Getty Images

Njen velik potencial so videli tudi v tujini. Pred časom so jo v svoje vrste vabili Britanci, a je njihovo ponudbo zavrnila. "Nikoli mi ni bilo žal, da sem se tako odločila. Morda je bila to težka odločitev, a vem, da je bila prava. Ponosna sem na to odločitev," je povedala Osiječanka, ki ima v svoji vitrini dve turnirski zmagi.

Hrvaška lepotica je zelo rada na tekočem z modo.

Trikrat premisli, predno si kaj kupi

Svetlolasa Donna nase ne opozarja samo s teniškimi predstavami, ampak tudi z zunanjim videzom. "Zelo dobro spremljam modo, ampak nisem odvisna od tega. Vedno trikrat premislim, preden kaj kupim. Tenis in moda gresta zelo skupaj," je še povedala 24-letna teniška igralka, ki že od nekdaj sanja o zmagi na prestižnem Wimbledonu.