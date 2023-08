Jessica Pegula je odpihnila Rusinjo

Ameriška teniška igralka Jessica Pegula je za zmago v finalu turnirja WTA 1000 v Montrealu potrebovala manj kot uro. Tretja igralka sveta je s 6:1 in 6:0 po le 49 minutah igre premagala Rusinjo Ljudmilo Samsonovo in po Guadalajari (2022) in Washingtonu (2019) osvojila tretji naslov v karieri.

Pegula je postala prva ameriška igralka, ki je osvojila odprto prvenstvo Kanade v zadnjem desetletju, po zmagi Serene Williams leta 2013.

Osemnajsta igralka sveta Samsonova je imela sicer neverjeten teden, ko je premagala dve igralki iz prve peterice, Belorusinjo Arino Sabalenka in Kazahstanko ruskega rodu, Jeleno Ribakino.

Toda na igrišču je preživela skoraj deset ur in to je očitno terjalo davek, saj je Pegula, ki je v polfinalu premagala tudi prvo igralko sveta, Poljakinjo Igo Swiatek, brez večjih težav osvojila svoj tretji naslov v karieri.

"Vem, da se tekmica fizično ni počutila najbolje, hkrati pa sem sama odigrala res dobro tekmo. Mislim, da nisem naredila nobene neizsiljene napake ali česa podobnega. Odigrala sem nekako popolno tekmo," je po zmagi dejala Pegula.

Samsonova pa je povedala, da je urnik naredil svoje, saj je med polfinalom in finalom premalo časa za počitek in okrevanje: "Nisem imela časa, da bi se regenerirala, ker sem bila v sobi za fizioterapijo, da bi prelepila vse svoje telo, in to traja eno uro."

* Izid, Montreal (2.534.285 evrov):

- finale:

Jessica Pegula (ZDA/4) - Ljudmila Samsonova (Rus/15) 6:1, 6:0.

