Jakupovičeva v Beogradu ostala brez polfinala

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič se skupaj z Rusinjo Yano Sizikovo ni uspela uvrstiti v polfinale dvojic na turnirju serije WTA z nagradnim skladom 235.000 evrov v Beogradu. V četrtfinalu sta Slovenka in Rusinja morali priznati premoč belgijski navezi Greetje Minnen in Alison Van Uytvanck s 3:6, 3:6.

Dvoboj je trajal uro in 11 minut. V tem času sta Belgijki dosegli pet "breakov", Slovenka in Rusinja pa dva, oba v drugem nizu. V prvem je Minnenovi in Van Uytvanckovi zadoščal en odvzem servisa v osmi igri, v drugem pa sta si hitro nabrali neulovljivo prednost in kljub padcu v koncentraciji ob koncu dvoboja zanesljivo slavili.

Od Slovenk na turnirjih najvišje ravni ta teden med dvojicami nastopa tudi Andreja Klepač. S Hrvatico Darijo Jurak se bo v petek pomerila v polfinalu turnirja v Parmi proti Japonki Misaki Doi in Tajvanki Su-wei Hsieh.

V Lyonu pa bo prav tako v petek nastopil še Aljaž Bedene, ki bo v četrtfinalu turnirja ATP 250 izzval mladega Italijana Lorenza Musettija.