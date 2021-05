Se še spomnite prestrašene sodnice, ki je prosila za varovanje?

Foto: Twitter - Voranc Na teniškem turnirju serije masters v Rimu naj bi šel Sergio Girogi, oče italijanske teniške igralke Camile Giorgi, nekoliko predaleč. Ta naj bi bil na tribuni tako jezen, da je sodnica celo prosila za varovanje. Dogodek je kar precej odmeval v svetu športa. "Je mogoče, da ostanete v bližini, ker je oče Giorgijeve zelo jezen in bi rada, da je nekdo zraven," je po radijski povezavi dejala Morgane Lara, ki je takrat sodila v dvoboju med Camile Giorgi in Sorribes Tormo.

Omg, the umpire asked for someone to be around her because she's afraid of Giorgi's father because he's mad. This is insane! pic.twitter.com/LbDun41xB1 — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) May 10, 2021

"Sploh ni bil jezen"

Camila je pozneje intervju za italijanski Il Tennis Italiano spregovorila o bizarnem dogodku, v katerem je bil njen oče videti kot kriminalec. "Želela bi razjasniti stvari po turnirju v Rimu. Po mojem mnenju se je cirkus začel zaradi glavne sodnice, nato pa so začeli novinarji obrekovati mene in mojega očeta. Rekli so, da je jezen, pa sploh ni bil. In besede proti njemu so bile pretirane," je povedala trenutno 83. igralka sveta, ki je bila na lestvici WTA najvišje uvrščena na 26. mesto.

Devetindvajsetletna teniška igralka je poudarila, da jo je oče iz nič pripeljal med najboljših 30 igralk sveta. In že zaradi tega dejstva bi si zaslužil več spoštovanja, pravi, da nima nobene tolerance do novinarjev, ki ne vedo nič o njenem zasebnem življenju.

Sergio Giorgi in njegova hčerka Camila Foto: Guliverimage

Že v Wimbledonu se je vedel nešportno

Sicer pa dogodek v Rimu ni bil prvi izpad njenega očeta. Jelena Ostapenko, med drugim zmagovalka OP Francije, je bila leta 2017 šokirana ob njegovem vedenju na turnirju v Wimbledonu. Moški je namreč pred vsakim njenim servisom začel kašljati in jo na ta način želel zmesti. "Mislim, da je to zelo nešportno. Igrate na tako pomembnem turnirju, kot je Wimbledon, in mislim, da morajo ljudje to razumeti," je takrat dejala Latvijka.

Izgubila je tri dvoboje zapored

Camila Giorgi je letos igrala na šestih turnirjih, njeno razmerje zmag in porazov je 5:5. Še najbolje se je odrezala na turnirju v Lyonu, ko se je prebila do četrtfinala. Slabše ji je šlo v nadaljevanju sezone, ko je v prvem krogu izpadla v Miamiju, Rimu in ta teden še v Parmi.