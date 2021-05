Velika zmaga Bedeneta v Lyonu

Najboljši Slovenec na lestvici ATP (55.) je bil pravzaprav v celotnem obračunu korak pred tekmecem iz Belgije. Že v prvem nizu je 31-letni Ljubljančan dvakrat serviral za prvi niz, a se mu je roka proti 13. igralcu sveta tako v deseti kot v 12. igri zatresla.

Je pa v podaljšani igri Bedene znova zaigral bolje in si jo zagotovil po zmagi s 7:4. V drugem nizu si je Ljubljančan pripravil šest priložnosti za odvzem servisa tekmecu, eno pa je izkoristil v šesti igri za zanesljivo zmago proti nekdaj sedmemu igralcu sveta (2017). Z Goffinom sta se sicer enkrat že pomerila, a je bilo to davnega leta 2010 na turnirju serije challenger v Meknesu v Maroku. Tudi tisti dvoboj je dobil slovenski igralec.

Ljubljančan bo po eni lepših zmag v karieri še drugič v sezoni igral v četrtfinalu turnirja najvišje ravni. Na začetku aprila ga je med osmimi najboljšimi v Cagliariju na Sardiniji ugnal Američan Taylor Fritz. Priložnost za prvi polfinale v tej sezoni bo imel v petek.

Bedene: odigral sem dobro

"Nekaj dvobojev sem tukaj že odigral, tako da sem se navadil na igrišče. Odigral sem dober dvoboj in seveda sem vesel napredovanja," je Bedene dejal v hitri izjavi takoj po obračunu. V Lyonu bo v petek nasproti Bedenetu stal mladi Italijan Lorenzo Musetti. Slednji je danes ugnal Američana Sebastiana Kordo s 6:3, 1:6, 6:4.

"Z Lorenzom sva tukaj trenirala ravno pred turnirjem, sicer v dvorani, a vendarle šteje. Igra zelo dobro, je mlad. Na igrišču bom izkušenejši, tega sem se pri teh letih že navadil. Vedno je velik izziv igrati proti tako talentiranim mladeničem," se je še k naslednjemu obračunu obrnil Bedene.

Na turnirju v Lyonu sicer nastopata tudi prvi nosilec Avstrijec Dominic Thiem ter drugopostavljeni Grk Stefanos Cicipas.

Andreja Klepač v polfinalu turnirja v Parmi. Foto: Guliverimage/Getty Images

Andreja Klepač v polfinalu turnirja v Parmi

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je s hrvaško soigralko Darijo Jurak uvrstila v polfinale turnirja WTA v italijanski Parmi. V četrtfinalu sta Slovenka in Hrvatica ugnali Britanko Eden Silva in Belgijko Kimberley Zimmermann s 6:1, 7:5.

Petintridesetletna Koprčanka in dve leti starejša Hrvatica sta v prvem nizu prevladovali in ga dobili s 6:1. V drugem sta hitro zaostali za dva odvzema servisa (1:4). Nato sta se vrnili in sprva v deseti igri zapravili dve priložnosti za zmago, v 12. pa sta izkoristili prvo v igri in skupno tretjo v dvoboju ter se uvrstili v polfinale turnirja z nagradnim skladom 235.000 evrov.

Klepačeva je letos v polfinalu igrala le enkrat, in sicer v Katarju na začetku marca s partnerko Sanio Mirzo iz Indije. Takrat je bila boljša ameriško - nizozemska naveza Nicole Melichar/Demi Schuurs.

V Parmi Klepačeva in Jurakova še čakata na tekmici za preboj v finale. V četrtek se bosta namreč v spodnjem delu žreba pomerili Japonka Misaki Doi in Tajvanka Su-Wei Hsieh proti Francozinji Elixane Lechemia in Američanki Ingrid Neel.