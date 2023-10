Italijan najvišje do zdaj, Rola edini med petstoterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan Jannik Sinner ki je v sredo popoldne v finalu odprtega prvenstva Kitajske v Pekingu premagal Rusa Danila Medvedjeva, je na najnovejši teniški lestvici ATP pridobil tri mesta in je četrti.

Pred njim so le Srb Novak Đoković, Španec Carlos Alcaraz in Medvedjev. Med petstoterico je od Slovencev le Blaž Rola, ki je pridobil sedem mest in je 447.

* Lestvica ATP (5. oktober):

1. (1.) Novak Đoković (Srb) 11.545 točk

2. (2.) Carlos Alcaraz (Špa) 8.715

3. (3.) Danil Medvedjev (Rus) 7.490

4. (7.) Jannik Sinner (Ita) 4.910

5. (4.) Holger Rune (Dan) 4.640

6. (5.) Stefanos Cicipas (Grč) 4.615

7. (6.) Andrej Rubljov (Rus) 4.550

8. (8.) Taylor Fritz (ZDA) 3.865

9. (9.) Casper Ruud (Nor) 3.605

10. (10.) Alexander Zverev 3.450

...

447. (454.) Blaž Rola (Slo) 96

574. (577.) Bor Artnak (Slo) 63

...