Italijan je ustavil pohod prvega igralca sveta

Sinner je prvega nosilca Alcaraza premagal s 6:7 (4), 6:4, 6:2 po treh urah in treh minutah ter se drugič v karieri uvrstil v finale Miamija. Prvič mu je to uspelo pred dvema letoma, ko je zadnji dvoboj turnirja izgubil proti Poljaku Hubertu Hurkaczu.

Za Južnega Tirolca, ki na lestvici ATP zaseda 11. mesto, bo to deseti finale v karieri, dobil jih je sedem. Nazadnje se je pomeril prav proti Medvedjevu in v Rotterdamu po treh nizih izgubil. Naslova na turnirjih serije masters še nima.

Danil Medvedjev Foto: Reuters

Rus, zmagovalec OP ZDA leta 2021, pa je po zmagi proti Hačanovu s 7:6 (5), 3:6, 6:3 postal prvi tenisač po Švicarju Rogerju Federerju (2006), ki bo pred začetkom evropske peščene sezone zaigral že v petih finalih najvišje ravni.

Zanj bo to 32. v karieri, ima pa 18 turnirskih zmag. Nazadnje je v finalu igral v Indian Wellsu in tam proti Alcarazu izgubil. Pred tem je dobil finalne nastope v Rotterdamu, Dohi in Dubaju. Doslej je sedemkrat igral v finalih turnirjev serije masters in štiri dobil.

Z mladim Italijanom se je doslej pomeril petkrat in prav vse dvoboje dobil.

Alcaraz se bo poslovil od prvega mesta

Poraz Alcaraza v polfinalu obenem pomeni, da se bo 19-letnik iz Murcie začasno poslovil od prvega mesta na lestvici ATP. Znova bo na vrh skočil Đoković, ki v Indian Wellsu in Miamiju ni smel igrati zaradi marca še veljavnih koronskih omejitev za tuje potnike v ZDA.

Jelena Ribakina Foto: Reuters

V finalu Miamija Kvitova proti Ribakini

Znani sta tudi finalistki teniškega turnirja WTA serije 1000 v Miamiju z nagradnim skladom 8,1 milijona evrov. Nekdanja dvakratna zmagovalka Wimbledona, 33-letna češka teniška igralka Petra Kvitova, se bo pomerila s predstavnico Kazahstana, v Moskvi rojeno Jeleno Ribakino, ki je v Wimbledonu slavila lani.

Kvitova je v polfinalu premagala Romunko Sorano Cirstea s 7:5, 6:4, Ribakina pa je bila v polfinalnem dvoboju dan prej boljša od Američanke Jessice Pegula s 7:6 (3), 6:4.

Za Kvitovo je bila to sedma zmaga nad 32-letno romunsko teniško igralko v njunem enajstem dvoboju na turnirjih WTA, do nje pa je prišla po vodstvu tekmice v prvem nizu, ko je z nizom sedmih osvojenih iger naredila popoln preobrat. Kvitova si je zagotovila prvi finale v Miamiju, sicer pa 41. karierni finale na turnirjih WTA.

Čehinja je na turnirju za grand slam v Wimbledonu slavila v letih 2011 in 2014. Lovi svojo karierno 30. zmago in prvo po zmagi v Eastbournu na travi lani junija.

Ribakina se je uvrstila v svoj 13. finale, merila pa se bo za svoj peti naslov. Po zmagi v Indian Wellsu se poteguje za prav posebni dvojček zmag.

Finale bo sporedu drevi, ob 21. uri po srednjeevropskem času.

* Miami, ATP 1000 (9.320.000 evrov):

- polfinale:

Jannik Sinner (Ita/10) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 6:7 (4), 6:4, 6:2;

Danil Medvedjev (Rus/4) - Karen Hačanov (Rus/14) 7:6 (5), 3:6, 6:3



* Miami, WTA 1000 (8.169.400 evrov):

- polfinale:

Petra Kvitova (Češ/15) - Sorana Cirstea (Rom) 7:5, 6:4;

Jelena Ribakina (Kaz/10) - Jessica Pegula (ZDA/3) 7:6 (3), 6:4

