In prišel je ta dan #video

Serena Williams je odigrala svoj zadnji dvoboj na največjih tekmovanjih, čeprav tega uradno še ni obelodanila, vendar vse njene izjave namigujejo, da je bilo dovolj vsega. Štiridesetletna igralka je že pred časom razkrila, da je bilo dovolj tenisa, da bi si rada razširila družino in v življenju počela še kakšne druge stvari.

Serena Williams je v 3. krogu v izjemnem dvoboju po treh urah in petih minutah morala priznati premoč Avstralki Alji Tomljanovic 7:5, 6:7(4), 6:1. Serena je v New York prišla kot 605. igralka sveta in je v Flushing Meadowsu na trenutke kazala tenis, ki ga je igrala v svojih najboljših časih.

Foto: Guliverimage

Najprej se je spomnila na starše in sestro Venus

Po dvoboju je bilo v zraku veliko čustev. Legendarna Američanka je vzela mikrofon, potem ko je na igrišču še zadnjič udarila svoj "ubijalski" forehand. Zahvalila se je svoji ekipi, predvsem pa je v prvo vrsto postavila svojo družino.

"Poskusila sem, ampak Alja je igrala nekoliko bolje," je uvodoma povedala in skozi solze nadaljevala. "Hvala oče, hvala mama. Moji straši so najbolj zaslužni za vse. Ne bi bila Serena, če ne bi bilo Venus. Ona je edini razlog, da je Serena Williams sploh kdaj obstajal. Bila je izjemna pot. Želim se zahvaliti vsaki osebi, ki je kdaj v življenju rekla: 'Gremo Serena!'"

Kakšna je zapuščina Serene Williams?



858 zmag

73 turnirskih zmag

23 zmag na turnirjih za grand slam

štiri zlate olimpijske medalje



Alja Tomljanovic je za Sereno Williams izbirala besede. Foto: Guliverimage

Avstralka ni čutila pritiska

Poleg tega, da se poslavlja ena najboljših igralk vseh časov, pa sta igralki pokazali tudi izjemen dvoboj, ki je trajal več kot tri ure. To je bil eden boljših dvobojev, kar jih lahko ponudi ženski tenis. Bil je poln preobratov, a na koncu je zasluženo slavila 29-letna Avstralka, trenutno 46. igralka sveta.

Po dvoboju je dejala, da ji je na nek način žal, da se je dvoboj končal tako. "Rada imam Sereno in rada imam vas," je po dvoboju povedala Alja Tomljanovic, ki ni mogla prehvaliti svoje nasprotnice. "Nekaj neverjetnega je, kar je naredila za šport. In nikoli si ne bi mislila, da bom igrala v njenem zadnjem dvoboju, po vsem tem času, ko sem jo spremljala še kot otrok. Ta trenutek je zame nekaj neverjetnega."

Serena Williams je marsikateremu športniku vzornica. Foto: Guliverimage

Avstralka je po dvoboju priznala, da je pričakovala, da jo bo Serena premagala, zato tudi ni čutila prevelikega pritiska. Celo zadnje točke, ko je v tretjem nizu vodila že s 5:1, je bila prepričana, da je njena nasprotnica še vedno v dobrem položaju, da spremeni potek dvoboja in zmaga.

"Pooseblja to, da nobene sanje niso prevelike. In ni pomembno, od kod prihajate. Vsem lahko uspe, če le verjamete vase, imate radi tisto, kar delate, in imate okoli sebe pravo podporo. Tudi jaz potujem s svojo družino in s tega vidika sem se zgledovala po njej. Turneja brez nje ne bo enaka. Pogrešala jo bom," je še povedala Alja, ki bo v osmini finala čaka Ludmilla Samsonova.