Hrvaška teniška legenda Goran Ivanišević z zamudo v hišo slavnih

Goran Ivanišević, nekdanji hrvaški teniški as, bo moral še malo počakati, da postane prvi Hrvat, ki bo sprejet v teniško hišo slavnih. Svečanost sprejema, ki bi morala biti v ameriškem Newportu 18. maja, so namreč moral zaradi epidemija novega koronavirusa prestavili za eno leto.

Ob zmagovalcu Wibledona leta 2001 bi morali v hišo slavnih letos sprejeti tudi Španko Conchito Martinez, ki je svoj edini grand slam turnir med posamezniki prav tako osvojila v Wimbledonu, in sicer leta 1994.

Goran Ivanišević i Conchita Martinez bosta postala 258. in 259. prebivalec institucije, v kateri "prebivajo" najboljši teniški igralci v zgodovini.

"Vest, da so me sprejeli, zame pomeni veliko veselje in čast. Ne bo mi težko počakati še eno leto, v tem trenutku je zdravje na prvem mestu," je za spletno stran tennisfame.com dejal Dalmatinec.

