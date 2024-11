Prejšnji petek je v svetu tenisa odjeknila novica, da bosta moči združila kazahstanska teniška igralka Jelena Ribakina in trener Goran Ivanišević, ki je pred tem treniral Novaka Đokovića. Za mnoge je bila to presenetljiva novica, a legendarni Hrvat je povedal, da je potreboval nov izziv.

"Ko si trener najboljšega igralca vseh časov, potem potrebuješ nekaj povsem novega. Torej mladega igralca ali nekaj povsem novega, to pa je prav WTA," je povedal za srbski Sportklub.

Foto: Guliverimage

Razkril je, da je imel več ponudb, a da meni, da je zbral pravo. Za Kazahstanko se je odločil predvsem zaradi njene igre, potenciala in njene osebnosti. Gre namreč za mirno igralko, kar je pravo nasprotje Đokovića, zato komaj čaka, da začneta delati skupaj.

"Osebno je ne poznam dobro, ampak moj prijatelj Zule je njen kondicijski trener, z njim sva skupaj delala pri Berdychu (Tomaš Berdych, op. p.). Tudi na turneji Jelena velja za prijetno osebo. Teniško gledano ima močan servis, agresiven slog igre in, tako kot jaz, je osvojila Wimbledon. Je številka pet svetovnega tenisa, ampak prepričan sem, da lahko še osvoji turnirje za grand slam."

"Mislim, da se je marsikomu zdelo čudno in so bili presenečeni, ko so slišali za najino sodelovanje." Foto: Guliverimage

Dalmatinec pravi, da lahko njegova nova varovanka napreduje v vseh vidikih teniške igre, in meni, da bo še zelo zanimivo. "Mislim, da se je marsikomu zdelo čudno in so bili presenečeni, ko so slišali za najino sodelovanje, ampak po Novaku sem potreboval obrat za 180 stopinj. Z Novakom sem osvojil vse, zdaj pa se zelo veselim novega izziva. Če sem iskren, ko sem bil na turneji ATP, se nisem videl v ženskem tenisu, ampak trenutno se sploh ne vidim v moškem tenisu," je povedal zmagovalec Wimbledona iz leta 2001.

Mnogi pravijo, da je razlika med moško in žensko turnejo velika, a Ivanišević na vse skupaj gleda s svojimi očmi. "Tenis je tenis, pa naj bo moški ali ženski – forhend, bekend, servis … Konec koncev mislim, da je isto, ne glede na to, da vsi govorijo, da je turneja WTA povsem drugačna," je povedal in nato v intervjuju v svojem slogu pripomnil: "Je...š trenerja, ki ni bil uspešen na obeh turnejah."

"Videli smo ga na olimpijskih igrah. Če pride takšen na igrišče, potem lahko osvoji grand slam." Foto: Guliverimage

Kaj je povedal o Đokoviću?

Hrvat se ni mogel izogniti vprašanju glede Novaka Đokovića, svojega nekdanjega varovanca. O njem je povedal, da lahko še naprej osvaja največje turnirje, če bo dovolj motiviran. "Videli smo ga na olimpijskih igrah. Če pride takšen na igrišče, potem lahko osvoji grand slam. Veliko je dejavnikov, ampak ali lahko Novak to uresniči? Da, lahko. Nikoli ga ne smemo odpisati. Zame je dobro, da mi ni treba navijati proti njemu, ampak lahko ostanem njegov navijač," je še povedal 53-letnik.

Preberite še: