Federerju manjka le 155 točk

Lestvica ATP, 29. januar

Kot je bilo pričakovati, je prvi grand slam v sezoni dodobra premešal uvrstitve na lestvici tudi med najboljšo deseterico. Vrh je ostal nespremenjen, še naprej je številka 1 na svetu Nadal, ki je OP Avstralije končal v četrtfinalu, a se mu je 36-letni Federer na drugem mestu približal na vsega 155 točk.

Čilić je pri svojih 29 letih prišel do najboljše uvrstitve kariere in je s tretjega mesta izrinil Bolgara Grigorja Dimitrova, ki je v Melbournu obstal v četrtfinalu.

Med top 30 sta prvič v karieri napredovala Britanec Kyle Edmund in Južnokorejec Chung Hyeon, odkritji uvodnega turnirja za grand slam,; Edmund je skočil za 23 mest in je zdaj 26., Chung pa za 29 mest in je po novem 29.

Đoković je trenutno na 13. mestu

Nekdanja številka 1 Srb Novak Đoković, ki je izpadel v osmini finala, je na 13. mestu, Švicar Stan Wawrinka pa je po izpadu v drugem krogu zdaj zunaj najboljše deseterice, saj je padel na 15. mesto.

Nazadovali so tudi vsi slovenski igralci. Najboljši med njimi je Bedene na 52. mestu, ki je nastope na OP Avstralije končal že v prvem krogu, potem ko mu je žreb namenil poznejšega zmagovalca Federerja. Blaž Kavčič je zdaj 110., med prvimi 200 igralci pa je le še Blaž Rola, ki je na 195. mestu. Preostali slovenski teniški igralci so zunaj top 600.

* Lestvica ATP (29. januar):

1. (1.) Rafael Nadal (Špa) 9760 točk

2. (2.) Roger Federer (Švi) 9605

3. (6.) Marin Čilić (Hrv) 4960

4. (3.) Grigor Dimitrov (Bol) 4630

5. (4.) Alexander Zverev (Nem) 4610

6. (5.) Dominic Thiem (Avs) 4060

7. (7.) David Goffin (Bel) 3460

8. (9.) Jack Sock (ZDA) 2880

9. (10.) Juan Martin del Potro (Arg) 2815

10. (11.) Pablo Carreno (Špa) 2705

...

52. (51.) Aljaž Bedene (Slo) 968

110. (106.) Blaž Kavčič (Slo) 513

195. (192.) Blaž Rola (Slo) 271

...