Federer: Še zdaj za vraga ne vem, kaj se je dogajalo #video

V dvoboju smo videli veliko preobratov. Roger Federer je v drugem nizu izkoristil šele sedmo zaključno žogico za niz. Še bolj zanimivo je bilo v tretjem, odločilnem nizu, ko je 36-letni Švicar pri izidu 5:4 zapravil tri zaključne žogice za zmago. Delpo se je uspel vrniti v igro, izsilil podaljšano igro, kjer je Federer povsem odpovedal, saj Argentinec povedel z izidom 5:0 in na koncu zasluženo slavil.

"Nisem dobro serviral … In potem se je v podaljšani igri vse skupaj zelo hitro odvijalo. Noro, kako se je vse odvilo v drugo smer. Res sem zapravil svoje priložnosti. Tudi, ko sem stal na podelitvi, sem razmišljal, da bi še enkrat igral to podaljšano igro, saj še zdaj za vraga ne vem, kaj se je dogajalo. Ampak v redu, tudi takšne stvari se dogajajo," je po dvoboju povedal prvi igralec sveta, ki svoje poraze veliko bolj prenaša kot v mlajših letih.

"Mislim, da je ključno, da v takšnih trenutkih ostaneš pozitiven. V svoji karieri greš vedno skozi vzpone in padce. Dejstvo je, da ne posije vsak dan sonce. Včasih je težko, ampak pomembno je, da sprejmeš prave odločitve, da si obkrožen z ljudmi, s katerimi si srečen. Seveda si vedno želiš več in več, vendar v tem primeru ne boš nikoli srečen," je še povedal Baselčan, ki je vseeno priznal, da mu je zelo težko, ko je izpustil takšno priložnost.

Argentinec se je po dvoboju tresel Foto: Guliver/Getty Images

Povsem drugačnega razpoloženja je bil Juan Martin del Potro, ki je v svoji karieri doživel marsikaj. Visokorasli Argentinec se je dolgo časa boril s poškodbami zapestja in zaradi tega moral kar nekajkrat na operacijo. Po dolgem času znova igra na zelo visoki ravni, na ravni, da lahko premaga tudi superiornega Federerja.

"Še vedno se tresem. Težko je to opisati z besedami. Kot, da sanjam," je uvodoma povedal Del Potro, ki je finale dobil po dveh urah in 45 minutah. "Ne morem verjeti, da sem zmagal ta turnir. Poleg tega sem premagal Rogerja Federerja, s katerim sva prikazala izjemen tenis. Če bi lahko, bi še naprej turnirje osvajal na takšen način, " je po zmagi povedal 29-letni teniški igralec.

Dvoboj nabit s čustvi

Dvoboj je bil tudi precej čustven, saj sta se oba igralca veliko stala ob glaven sodniku in se pritoževala. Del Potra so motili glasni navijači Federerja, ki so se oglašali med servisom. Nekaj krepkih glavnemu sodniku je imel za povedati tudi Federer. "Polovice tega se ne spominjam. Želel sem se napolniti s pozitivno energijo," je še povedal Federer, ki je v eni izmed točk zadel svojega nasprotnika. Ta nad njegovo potezo ni bil najbolj navdušen. Na koncu sta si vendarle športno čestitala in objela. Federer in Del Potro se namreč dobro razumeta tudi zunaj igrišč.