Argentinec ima recept, kako premagati Federerja

Federer, ki je v polfinalu proti Bornu Ćoriću dobil še 17. zaporedni dvoboj v sezoni, bo tokrat igral proti Juanu Martinu del Potru, ki je leta 2013 že igral v finalu tega turnirja. To bo zanju že 25. medsebojni dvoboj, statistika pa je na strani Švicarja, ki je visokoraslega Argentinca do zdaj premagal 18-krat.

"Mislim, da sva imela že kar nekaj zanimivih dvobojev. Oba veva, kaj morava delati, in to skušava drug drugemu preprečiti. Težko je, če sem jaz ali on v polnem naletu," je pred finalom povedal 36-letni Federer, ki trenutno igra vrhunski tenis.

Da sta imela nekaj izjemnih dvobojev, se strinja tudi del Potro, ki je Švicarja leta 2009 premagal v finalu OP ZDA. "Rad igram proti Federerju in zagotovo je on favorit. Skušal bom igrat svoj najboljši tenis. V preteklosti sem ga že premagal in vem, kako lahko to ponovim, vendar ne bo lahko. Mislim, da so vsi pričakovali takšen finale, in sam bom skušal uživati na igrišču."

V ženskem finalu Japonka in Rusinja

V ženski konkurenci se bosta v velikem finalu udarili igralki mlade generacije. Nasprotnica Japonke Naomi Osaka, ki je v polfinalu presenetljivo premagala Simono Halep, bo Darja Kasatkina, trenutno 19. igrala na svetu. Zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.