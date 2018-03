Federer samo v dveh mesecih do treh milijonov, Danka ne zaostaja veliko

Teniška sezona se je šele dobro začela, ampak najboljše igralke in najboljši igralci so na svoj račun dobili že velike vsote denarja. Prednjači Roger Federer, med dekleti pa Danka Caroline Wozniacki.

Federer je pri svojih 36 letih na letošnjem OP Avstralije zmagal še na svojem 20. turnirju za grand slam. Za zmago v Melbournu je zimzeleni Švicar dobil tri milijone evrov, kar je tudi eden izmed glavnih razlogov, da je na vrhu letošnje lestvice največjih zaslužkarjev. Federer, ki je skupno osvojili 97 lovorik na turnirjih ATP, je v svoji karieri zaslužil neverjetnih 94 milijonov evrov.

Foto: Sportal

Na lestvici mu sledi Marin Čilić, finalist OP Avstralije. Hrvatu so letos na njegov račun nakazali nekaj čez milijon evrov (1.326.505 evrov), na tretjem mestu pa je presenečenje uvodnega turnirja za grand slam Hjeon Čung. Ta je v uvodnih dveh mesecih zaslužil dobrih 600 tisoč evrov. Trenutno naš najboljši teniški igralec Aljaž Bedene je na 40. mestu, potem ko je s svojimi nastopi zaslužil 141 tisoč evrov.

Caroline Wozniacki je na letošnjem OP Avstralije osvojila svoj prvi turnir za grand slam. Foto: Guliver/Getty Images

Med dekleti je po zaslužkih trenutno najuspešnejša Woznackijeva

Med dekleti se je na prvo mesto povzpela Caroline Wozniacki. Danska predstavnica je v Avstraliji prvič zmagala na turnirju za grand slam. Woznackijeva je zaslužila 2,6 milijona oziroma 400 tisoč evrov manj kot Roger Federer. Drugo mesto pripada Simoni Halep, trenutno prvi igralki na svetu. Romunka je zaslužila milijon in pol evrov. Na tretjem mestu je Ukrajinka Elina Svitolina. Od naših igralk je najboljša Andreja Klepač. Klepačeva, ki zadnja leta igra med dvojicami, je do zdaj zaslužila 56 tisoč evrov. Vsi zaslužki so v bruto zneskih.

Foto: Sportal

V marcu se obeta ameriška turneja, kjer bosta na sporedu močna turnirja v Indian Welssu in Miamiju, na podlagi tega pa bi se pri vrhu kmalu lahko spremenil vrstni red.