Edini kandidat za predsednika Teniške zveze Slovenije izvoljen soglasno

"Leta 2018 sem izpostavil šest nosilnih točk programa in slaba štiri leta kasneje lahko ponosno potrdim, da nam je uspelo uresničiti večino zastavljenih ciljev. V tem štiriletnem obdobju se je življenje močno spremenilo, naša organizacija pa je vse težave uspešno premostila ter hkrati nadgradila delovanje na vseh področjih," je po izvolitvi povedal predsednik Andrej Slapar.

"Verjamem, da bomo tudi letos dokazali, da nam pripada le najboljše"

Dotaknil se je tudi lanskega turnirja WTA v Portorožu: "Tenis Slovenija je s pomočjo partnerjev odlično izkoristil priložnost in lansko leto izpeljal vrhunski ženski teniški turnir v Portorožu ter dokazal, da znamo in zmoremo organizirati tudi takšne dogodke. Verjamem, da bomo tudi letos dokazali, da nam pripada le najboljše in da bo spektakel na slovenski obali postal stalnica ter hkrati najboljša demonstracija poguma, strasti in ponosa. To je naložba, ki krepi razvoj vseh ravni tenisa v Sloveniji, tako na klubsko-regionalnem in nacionalnem kot tudi na otroškem, mladinskem, ljubiteljskem in profesionalnem nivoju, hkrati pa ustvarja temelje za še tesnejšo vpetost slovenske teniške stroke v mednarodni prostor."

Slapar si v novem mandatu želi, da se bo številko klubov še povečalo. Želja pa je tudi še več turnirjev, tako na nacionalnem kot tudi na mednarodnem nivoju.

Nadzorni odbor bo še naprej vodil Bruno Nikolič, strokovni svet Marko Por, tekmovalno-registracijsko komisijo pa Primož Starc.

